Une nouvelle série romantique bientôt dans vos télés : Découvrez la distribution

Alors que les séries dramatiques se multiplient sur tous les réseaux, Séries Plus a eu la bonne idée de produire une comédie romantique, qui risque fort de plaire aux téléspectateurs et téléspectatrices qui espéraient plus de bons sentiments à l'écran.

Dans Annie & Joey de l'autrice Julie Hivon (Nuit blanche) (titre qui n'est pas sans rappeler le succès Hubert & Fanny), nous assisterons au coup de foudre entre Annie et Joey.

Il est intrigué. Elle est spéciale. C’est d’ailleurs pour cacher sa singularité qu’Annie orchestre une magistrale opération de charme pour séduire Joey. Mais bientôt, il découvre que sa belle est neurodivergente. Autour d’eux, une famille et des amis se questionnent sur leur étrange amalgame. En se côtoyant malgré leur différence, Annie & Joey se transforment l’un et l’autre. Leur histoire d’amour atypique les fera grandir tout en provoquant dans leur entourage d’autres romances inattendues.

Soyons honnêtes, quelle belle idée pour une série!

Dans les rôles principaux déjà annoncés, on retrouvera Romane Lefebvre (voir sa photo ici) dans le rôle d’Annie et Félix-Antoine Duval (voir sa photo ici) dans celui de Joey. À ceux-ci s'ajoute une formidable équipe de comédiennes et comédiens, au sein de laquelle on retrouve plusieurs visages connus.

En effet, Joëlle Paré-Beaulieu, Patrick Drolet, François Papineau, Catherine Bérubé, Chanel Mings, Jade Hassouné, Rose Adam, Bozidar Krčevinac, Rosalie Bonenfant, Marilyse Bourke et Thomas Derasp-Verge complètent de belle manière la distribution de ce projet.

C'est donc une deuxième série romantique à être annoncée, après Ils vécurent heureux avec Lévi Doré qui sera présentée sur Crave à compter du 25 septembre. De quoi satisfaire les plus romantiques d'entre nous!

Le tournage d’Annie & Joey, qui se déroule dans le Grand Montréal, se poursuivra jusqu’à la mi-novembre. La diffusion de la série est quant à elle prévue au printemps 2026 à Séries Plus.