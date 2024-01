Hubert & Fanny

Hubert est un tatoueur doué et reconnu. Bien malgré lui, il est aussi le beau garçon qui fait tourner les têtes partout où il va. L’amour n’est pas au sommet de ses priorités et la famille non plus. Il n’est pas en froid avec ses parents séparés, mais s’efforce, tant qu’il le peut, de les tenir à distance. Ces derniers ont d’ailleurs une meilleure relation avec Devin, le colocataire de leur fils. Hubert vit donc sa relation la plus stable avec son chien, Arthur. De son côté, Fanny, est une travailleuse sociale investie et dévouée qui trace mal la ligne entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Heureusement, Guillaume, son chum des sept dernières années, la comprend et la supporte totalement. Ils tentent d’ailleurs d’avoir un premier enfant. Fanny peut aussi toujours compter sur sa meilleure amie et collègue, Pastel, sa sœur, Frédérique, et le conjoint de celle-ci, Yaniss. Le père de Fanny et sa conjointe sont aussi bien présents pour elle, bien qu’ils en aient plein les bras avec leur fils de 13 ans, Justin. Rien ne prédestinait donc Hubert et Fanny à se rencontrer. Cependant, lors d’un hold-up, ils vont vivre ensemble les émotions les plus intenses de leur existence. Durant ces heures où ils vont craindre pour leur vie, ils s’appuieront l’un sur l’autre pour survivre. Après cet événement, une envie irrésistible et réciproque de se revoir les forcera à se demander si quelques heures peuvent réellement suffire pour changer le cours de leur existence. Fanny va-t-elle laisser tomber sa vie heureuse et comblée? Hubert peut-il et va-t-il se permettre d’ouvrir son cœur? Et si la naissance d’un amour était la meilleure façon d’être confronté à qui nous sommes vraiment, et non pas à qui nous voudrions être?