Pour Sarah

Après un party bien arrosé le jour de ses 18 ans, Cédric a un spectaculaire et grave accident d'automobile. À bord de la voiture sport se trouve Sarah, son amie d'enfance âgée de 17 ans. Pour les deux jeunes grièvement blessés, ainsi que pour leurs parents, la vie bascule cette nuit-là. En plus des séquelles physiques, qui laisseront Sarah lourdement handicapée, c'est le début d'une bataille médicale, juridique et émotive qui dressera les membres de deux familles jadis amies, les uns contre les autres. Cette terrible tragédie obligera tout le monde, jeunes et parents, à puiser dans de nouvelles ressources pour survivre et grandir. Mais que s'est-il vraiment passé cette nuit-là?