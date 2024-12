Ces 6 personnalités risquent d’être parodiées au Bye Bye 2024

2024 tirant à sa fin, on assiste ces temps-ci à la parution de plusieurs revues de fin d'année, soulignant les événements les plus marquants des derniers mois écoulés. En ce sens, le Bye Bye fait annuellement figure de proue, en attirant des millions de téléspectateurs curieux de découvrir ceux qui seront les nouvelles cibles de Simon-Olivier Fecteau et de son équipe.

Par le passé, Guillaume Lemay-Thivierge a été la cible de plusieurs parodies au Bye Bye, commentant ses prises de paroles et ses frasques médiatiques. On garde encore de délicieux souvenirs de ces imitations. Or, cette année, ce dernier a été au coeur d'une controverse de plus grande ampleur encore, qui lui a coûté l'animation de Chanteurs masqués. De plus, nous avons appris récemment que sa conjointe, Émily Bégin, et lui ne seraient pas à l'animation de Si on s'aimait célébrités, l'émission dérivée d'un concept qui les suit pourtant depuis plusieurs années...

Gino Chouinard