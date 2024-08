Patricia Paquin annonce de lundi, à contrecoeur, une triste nouvelle : celle-ci ne sera pas de retour à l'antenne de Rythme FM, pour coanimer « Les filles du lunch » avec Marie-Ève Janvier.

Celle-ci a appris, le jour même où elle devait revenir à l'antenne, que son contrat n'avait pas été reconduit.

Elle s'exprime avec une certaine amertume sur ses réseaux sociaux : « J’ai écris et réécris ce message plusieurs fois, mais il n’y a pas de façon simple de l’annoncer. Je ne serai pas de retour à l’émission Les Filles du lunch…retour qui était prévu pour ce midi.

Vous saisirez que ce n’est pas ma décision, mais bien un changement de stratégie d’antenne.

La vie est ainsi faite.

Rythme aura tout de même été une belle histoire humaine pour moi…Parce que j’y ai côtoyé des personnes de qualité qui vont me manquer.

Et toi Marie-Eve, douce, intelligente, bienveillante, conne à souhait. Tu m’as fait le cadeau précieux d’une amitié et c’est ce qui va demeurer de nous…

Mais les personnes qui me manqueront plus que tout, je ne peux pas toutes les nommer. Ma publication s’éterniserait. Il s’agit de vous les auditeurs et les auditrices.

Merci pour votre fidélité. Votre intelligence. Votre spontanéité. Votre écoute.

On va se retrouver. Parce que la vie m’amène ailleurs. J’aurai, je le souhaite, le privilège de vous serrez la main pendant cette tournée qui s’amène (Les Ex). »

Voyez sa publication complète ci-dessous.

Nous en profitons pour lui envoyer nos meilleures pensées dans cette transition moins facile.

De son côté, Marie-Ève Janvier a écrit sur ses réseaux : « Chère Patricia, c’est le cœur gros que j’écris ce message.

Notre aventure à deux se termine aujourd’hui… mon dieu que tu vas me manquer dans les filles du lunch Rythme 105.7

J’en garde des souvenirs gravés à jamais dans ma mémoire, mais surtout, une amitié qui s’est développée.

Merci pour ton écoute et ton non- jugement, tes jokes qui vont trop loin, tes dîners à partager, ta grande générosité, ton désir de gagner, de toujours trouver la meilleure idée, ta façon de toujours voir en avant.

Avec toi, j’ai appris à être sans filtre et ça, c’est un des plus beaux cadeaux que j’ai reçu grâce à toi.

T’as eu une année des plus intenses, et j’ai vu à quel point la résilience t’habite. Quelle leçon de vie tu m’as donnée.

Je t’aime. ❤️ »

Sa publication est disponible ci-dessous.

Chose certaine, cette aventure, qu'elle se finisse bien ou mal, aura permis la naissance d'une belle amitié.

Notons que nous retrouverons bientôt Patricia Paquin sur scène, avec son ex-conjoint Mathieu Gratton et leur fils Benjamin. On vous en parlait ici.