Benjamin Gratton accompagne ses parents sur scène

Des ex qui s'entendent bien, c'est possible et ça se peut! C'est le cas de Patricia Paquin et Mathieu Gratton, qui font actuellement la tournée des régions avec leur spectacle d'humour intitulé Les Exséparables.

Dans cette toute nouvelle mouture scénique de Les Ex — créé au milieu des années 2000 et récompensé par trois nominations au Gala Les Olivier dont celles des meilleurs textes et du spectacle de l’année — Patricia Paquin et Mathieu Gratton, encore plus incisifs l’un envers l’autre, offrent littéralement une thérapie de couple en direct. Ils y font aussi une rétrospective de l’actualité des 15 dernières années, abordent la conciliation travail-famille, touchent à divers sujets sensibles comme l’ouverture à la communauté LGBTQ+ ou la haine sur les réseaux sociaux et partagent avec le public la réalité d’avoir un enfant dans la quarantaine avancée.

En ce sens, nous apprenons que leur fils, Benjamin Gratton, que nous avons pu voir dans Autiste, maintenant majeur et STAT, fera partie de l'aventure sur scène.

En effet, pour certaines représentations, le jeune comédien et influenceur positif rejoindra ses parents sur scène pour leur rappeler qu’ils ont déjà été un couple. Il en profitera pour prendre une décision d’adulte : choisir chez lequel des deux il veut vivre les prochaines années…

C'est évidemment à ne pas manquer, comme en témoignent les visages réjouis des trois artistes dans la photo d'entête.

Les Exséparables est écrit par Mathieu Gratton, sous la supervision ("de la contrôlante") Patricia Paquin et mis en scène par Joël Legendre.

Les informations pour les différents arrêts de la tournée se trouvent ici.