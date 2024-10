Tout le monde en parle : Échange tendu et inattendu entre Guy A. Lepage et Dany Turcotte

Dimanche, à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage recevait Dany Turcotte pour la sortie de sa biographie.

Dans celle-ci, l'ancien fou du roi aborde son départ de l'émission, en pleine pandémie, et révèle qu'il a quitté « à contre-coeur », contrairement à ce qui a été dit partout.

« En fait, j'aurais aimé ne pas partir de cette façon-là », indique Dany. « J'aurais aimé ça que ça se passe d'une autre façon. J'aurais aimé ça qu'on en discute. On ne communiquait pas beaucoup dans l'équipe, je trouve. Pas toute l'équipe, je parle du noyau dur : Guillaume, toi, André. Toute l'équipe de recherche, j'ai absolument rien à dire contre eux, mais je trouve que nous, on ne communiquait pas beaucoup. »

Il enchaîne en disant : « Mon rôle était de plus en plus difficile à jouer. C'était la pandémie. C'était des sujets sérieux. J'avais essayé de vous demander si c'était possible que je pose une question, si c'était possible que l'équipe de recherche me donne une question pour que je puisse la poser pour avoir une raison d'être là, une raison d'exister dans l'émission. Je me sentais comme une plante verte. C'était pas correct parce que ce n'était pas mon rôle de poser des questions. Je suis parti un peu à contre-coeur. C'est une émission que j'adore, Guy. C'est une émission que j'aime. J'aime l'équipe. J'ai été heureux ici pendant 16 ans sans problème. J'étais bien, puis ça m'a fait de la peine de partir de même. »

Guy A. Lepage lance :

Mais, quand même, pour l'équipe, de l'apprendre dans le livre plutôt que de l'apprendre par toi, je vais t'avouer, les gens trouvaient ça difficile...

Puis, il dit aussi : « Je te cite d'amis dans ton livre : "Avec le recul, je reste avec l'impression qu'on m'a regardé me noyer sans me lancer de bouée." Pourtant, tu avais accès au dossier de recherche. L'équipe de recherche t'a aidé. Pour la correction de tes cartes, tu avais même un auteur pour t'assister. ».

« L'équipe de recherche, j'ai absolument rien à dire contre l'équipe de recherche. D'ailleurs, je lui rends hommage dans le livre. Tout le travail d'équipe qu'il y a derrière cette émission-là, pour moi, c'est une des plus belles choses d'équipe de caméraman, d'équipe de partout. »

Dany Turcotte prend quand même sa partie du blâme. « J'aurais dû en parler plus. J'aurais dû demander à l'équipe de m'aider plus. Je ne l'ai pas fait, mais dans ce temps-là, on était tous enfermés dans nos cubicules. »

Les téléspectateurs ont avoué sur les réseaux sociaux avoir été étonnés, même gênés par cette confrontation entre les deux hommes. Chose certaine, les vraies questions ont été posées, et les réponses étaient sincères.