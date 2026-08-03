Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité

Pierre-Alexis St-Georges

Comédien
Visionner les images de Pierre-Alexis St-GeorgesPierre-Alexis St-Georges
Pierre-Alexis St-Georges
Pierre-Alexis St-Georges
Dumas
En voir plus

Aperçu

Oeuvres (8)

Voir tout

Prix et distinctions

Voir tout
Prix Gémeaux
2020
Meilleur rôle de soutien masculin jeunesse
Clash

Dans l'actualité

Voir tout
Dumas
Télé

Bande-annonce : Jérôme se retrouve en prison dans la nouvelle saison de Dumas

Monday, August 3, 2026 10:46 AM
Image de l'article Pierre-Alexis St-Georges de «Dumas» confirme fréquenter une comédienne connue
Stars

Pierre-Alexis St-Georges de Dumas confirme fréquenter une comédienne connue

Thursday, April 30, 2026 6:00 PM
Image de l'article Découvrez enfin la bande-annonce de ce qui nous attend dans «Dumas» après les fêtes
Télé

Découvrez enfin la bande-annonce de ce qui nous attend dans Dumas après les fêtes

Tuesday, December 23, 2025 10:30 AM
Dumas
Télé

De premières images du retour de Dumas

Thursday, November 27, 2025 10:43 AM
Image de l'article Les téléspectateurs sous le choc après la finale de mi-saison de «Dumas »
Télé

Les téléspectateurs sous le choc après la finale de mi-saison de Dumas

Tuesday, November 25, 2025 12:10 PM
Image de l'article Luc Dionne vous réserve une surprise dans le prochain épisode de «Dumas »
Télé

Luc Dionne vous réserve une surprise dans le prochain épisode de Dumas

Tuesday, November 11, 2025 3:00 PM
Dumas, saison 2
Télé

Luc Dionne nous sert du haut comique avec Dumas cette semaine

Monday, September 29, 2025 9:00 PM
Dumas
Télé

Pierre-Alexis St-Georges estime que Dumas a changé sa vie : « Il se rend pas compte comment il m'a sauvé »

Thursday, September 11, 2025 11:35 AM
Image de l'article Ce personnage prendra beaucoup plus d'importance dans la suite de «DUMAS »
Entrevue

Ce personnage prendra beaucoup plus d'importance dans la suite de DUMAS

Thursday, May 22, 2025 11:15 AM
En collaboration avec Logo SODEC (Société de développement des entreprises culturelles)
Signaler une erreur

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c