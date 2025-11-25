Les téléspectateurs sous le choc après la finale de mi-saison de Dumas

Avec sa finale de mi-saison de Dumas, Luc Dionne signait un épisode captivant, qui a fait bifurquer la trajectoire de plusieurs personnages.

D'une part, les téléspectateurs ont été surpris de retrouver Éric Bonin (Vincent Leclerc) au lit avec la sergente Geneviève Allard (Madeleine Péloquin), peu de temps après que celle-ci ait « pris sa douche » avec Anthony Dumas (Jason Roy Léveillée).

Bien qu'il nous semble évident que l'auteur voulait nous faire sourire en ouvrant une porte sur la sexualité de ce personnage mystérieux, cette scène n'était sans doute pas là pour rien. En effet, Allard a remarqué des chiffres gravés dans la peau de Bonin, alors qu'il sortait du lit, une information qu'elle risque d'utiliser ultérieurement pour percer le secret de l'enquêteur privé au lourd passé.

Plus encore, c'est dans les dernières minutes de l'épisode que Luc Dionne a marqué un grand coup, alors que la fragile Charlie (Lili Francke Robitaille) se faisait kidnapper par des hommes masqués, sous les yeux de son nouvel amoureux, le gentil et naïf Jérôme (Pierre-Alexis St-Georges). Le jeune homme, complètement troublé, n'a pu réagir assez vite pour sauver sa belle.

Ces deux intrigues combinées ont évidemment fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux, après la diffusion de l'épisode.

Concernant la première intrigue, les téléspectateurs se prononcent ainsi :

« Geneviève collectionne les hommes d'Intelco. Ça va être qui le prochain? Jean Dumas. »

« Geneviève a vu la cicatrice d'Éric. »

« J’ai l’impression que Bonin est dans le trouble . Parce que Allard vient de voir sur lui le chiffre 2131 »

« Éric tout le monde va être au courant de ta petite aventure avec Geneviève. »

Quant à la dernière intrigue de la mi-saison, les adeptes sont très surpris que l'auteur ait mis le même personnage en péril deux fois. Rappelons que Charlie avait été au coeur de la finale de la première saison, alors qu'elle avait tenté de s'enlever la vie en se jetant d'un balcon.

« NON!!!!! Lâchez Charlie tranquille maudit! »

« La meilleure façon de faire mal à Jean Dumas c'est de s'attaquer à ces enfants. C'est exactement ce qui s'est passé ce soir avec l'enlèvement de Charlie. »

« Je me demande pourquoi Jérôme a décidé d’appeler Éric et pas Catherine? Je sais qu’il était sur l’adrénaline mais je me pose la question quand même. »

« Charlie va être encore traumatisée et Jérôme aussi. »

« J'espère que Jean va pas attaquer Jérôme pour ça. »

Certains téléspectateurs audacieux osent une théorie plutôt étonnante, en croyant que Charlie serait la fille d'Éric Bonin. Fabulation ou pas?

Il faudra malheureusement patienter jusqu'au 5 janvier prochain avant d'avoir le fin mot de l'histoire.

Rappelons que l'équipe de Dumas s'est offert un cadeau cette semaine, pour souligner la fin des tournages de la deuxième saison, et c'est Gildor Roy qui a été le plus surpris!