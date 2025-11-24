L'équipe de Dumas fait une surprise à Gildor Roy pour la fin des tournages de la 2e saison

Marie-Lyne Joncas a partagé sur ses réseaux sociaux lundi une photo de Jason Roy Léveillé, Jade Charbonneau et elle avec un t-shirt personnalisé confectionné pour souligner la fin des tournages de la 2e saison de Dumas.

On y voit le visage de Gildor Roy endormi dans le coin gauche avec le mot : « GILDORT ».

« Les comédiens de Dumas, on a décidé de faire un cadeau pour la fin des tournages de la deuxième saison! GILDOR a payé sa partie sans savoir c’était quoi le chandail.

#GILDORT #MonsieurSieste #surprise », écrivait l'actrice sur Instagram.

Voyez sa publication au bas de l'article.

Une véritable complicité s'est développée entre les acteurs de Dumas. L'actrice nous en parlait d'ailleurs lors du lancement de cette deuxième saison.

« Je pense que c'est un peu ça la force de ce projet-là, on est vraiment super soudés, puis on est vraiment amis. On a du fun, et on rit beaucoup. »

On peut dire que leur synergie transparaît à l'écran!

