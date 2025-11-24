Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

L'équipe de Dumas fait une surprise à Gildor Roy pour la fin des tournages de la 2e saison

C'est très drôle!

Image de l'article L'équipe de «Dumas» fait une surprise à Gildor Roy pour la fin des tournages de la 2e saison
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Marie-Lyne Joncas a partagé sur ses réseaux sociaux lundi une photo de Jason Roy Léveillé, Jade Charbonneau et elle avec un t-shirt personnalisé confectionné pour souligner la fin des tournages de la 2e saison de Dumas.

On y voit le visage de Gildor Roy endormi dans le coin gauche avec le mot : « GILDORT ».

« Les comédiens de Dumas, on a décidé de faire un cadeau pour la fin des tournages de la deuxième saison! GILDOR a payé sa partie sans savoir c’était quoi le chandail.

#GILDORT #MonsieurSieste #surprise », écrivait l'actrice sur Instagram.

Voyez sa publication au bas de l'article.

Une véritable complicité s'est développée entre les acteurs de Dumas. L'actrice nous en parlait d'ailleurs lors du lancement de cette deuxième saison.

« Je pense que c'est un peu ça la force de ce projet-là, on est vraiment super soudés, puis on est vraiment amis. On a du fun, et on rit beaucoup. »

On peut dire que leur synergie transparaît à l'écran!

Voyez ici quand sera de retour la série après les fêtes.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09