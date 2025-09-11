Pierre-Alexis St-Georges estime que Dumas a changé sa vie : « Il se rend pas compte comment il m'a sauvé »

Cette saison dans Dumas, un personnage que nous avions entrevu dans la première saison prendra beaucoup plus d'importance. En effet, Jérôme, interprété par le talentueux Pierre-Alexis St-Georges, prend maintenant place autour de la table pendant les meetings d'Intelco, donnant ainsi la réplique à tous les enquêteurs privés de la boîte, dont le grand patron lui-même, Jean Dumas (Gildor Roy).

Dans les faits, c'est l'auteur de la série, Luc Dionne, qui a été impressionné par une courte scène qu'avait faite Pierre-Alexis St-Georges dans la saison initiale, qui a décidé de lui offrir un premier rôle. Une chance en or de faire ses preuves dans l'une des séries les plus aimées des Québécois. Celle-ci se retrouve d'ailleurs nommée au Gala des Gémeaux ce dimanche, au terme d'un vote populaire.

Croisé lors du lancement de la programmation automne-hiver de Radio-Canada, le comédien Pierre-Alexis St-Georges nous expliquait comment cette proposition professionnelle de Luc Dionne a changé sa vie pour le mieux.

« Pour le vrai, je suis juste super reconnaissant que Luc me permette ça », nous lance-t-il. « On n'est pas comme en France, on n'a pas l'intermittence, alors dans les périodes où on ne travaille pas, c'est des périodes où il n'y a pas d'argent. Pure coïncidence, mais le soir où Luc m'a appelé, le matin, je déposais des CV pour trouver une job parce que je n'avais plus d'argent. »

Pour de vrai, il ne se rend pas compte comment il m'a sauvé, à 100 %.

« Il m'a permis une liberté », ajoute-t-il, reconnaissant.

Ainsi, le fameux Jérôme, qui fera souvent office de comic relief, sera de beaucoup de scènes cette saison, pour notre plus grand plaisir. Nous en avons d'ailleurs eu un charmant exemple dans le premier épisode lundi dernier. En outre, sans trop en dévoiler, nous pouvons vous dire que l'auteur et tous les comédiens de la série nous ont dit qu'on allait avoir de belles surprises avec ce personnage cette année.

Depuis le début, on m'a accueilli vraiment comme une famille, comme si j'en faisais partie depuis le début. Comme si c'était... "Meant to be".

Gildor Roy nous parle de son nouveau collègue dans la vidéo ci-dessous.

Le comédien nous dit, à propos du travail de l'auteur : « Ce que je trouve fou en fait, c'est qu'on voit l'écoute de Luc. La première saison, c'était juste un épisode. Je pense qu'il a compris ce que j'essayais de faire et il l'a comme extrapolé sur toutes les intrigues où il pouvait mettre mon personnage. »

Jérôme prend de plus en plus de place, pis ça, c'est le fun.

C'est à voir les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv chaque semaine.