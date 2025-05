Ce personnage prendra beaucoup plus d'importance dans la suite de DUMAS

Dans le cadre de la conférence de presse pour annoncer la nouvelle série Antigang (les détails à ce sujet sont ici), nous avons eu le plaisir de discuter avec le sympathique auteur Luc Dionne. Nous en avons profité pour lui parler de la prochaine saison de Dumas, que nous attendons avec impatience.

Comme on le sait, la première saison de la série hebdomadaire a subjugué les téléspectateurs, qui se sont entichés de la formidable distribution et des intrigues menées tambour battant par Luc Dionne. La première saison s'est terminée dans un grand drame, alors que la fille de Jean Dumas attentait à sa vie. Parallèlement, un coup de feu était tiré dans le domicile Sophie Lacoste (Marie-Lyne Joncas). Y aura-t-il des décès? Nous en avons bien peur...

Dans cet entretien, nous avons appris qu'un personnage, que nous avons pu voir à quelques occasions dans la première saison, prendra beaucoup plus d'importance dans la deuxième saison.

L'heureux élu est le comédien Pierre-Alexis St-Georges (voir sa photo ici), qui interprète le rôle de Jérôme Leclerc. Vous avez de la difficulté à le replacer? Il s'agit de l'employé d'Intelco qui avait recommandé un nouveau client à Jean Dumas. Le patron l'avait alors remercié avec une toute petite boîte de chocolats, qui contenait en fait un chèque caché. Cette scène a donné lieu à un moment particulièrement amusant.

Voyez une image plus bas.

À ce propos, Luc Dionne nous confie avoir appelé personnellement le comédien, pour lui annoncer la grande nouvelle : « J'ai eu un grand coup de cœur! J'ai créé un petit personnage qui s'appelle Jérôme. Quand j'ai vu la séquence qu'il a faite, où il joue un gars un peu dysfonctionnel, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la production, j'ai dit "donnez-moi son numéro de téléphone". J'appelle! »

Il poursuit : « J'ai dit "écoute, je viens de voir ton affaire. Toi, tu ne le sais pas là, mais tu viens de te décrocher un personnage, comprends-tu!" J'ai dit "écoute, t'as rien fait, mais t'as tout fait." »

J'ai tellement de fun à l'écrire!

L'auteur nous confirme en ce sens que ce personnage participera à presque tous les épisodes à compter de l'automne : « Il fait des meetings des fois. Il essaie d'expliquer des affaires. Tu sais, je le voyais un peu comme ça, un être un peu dysfonctionnel. Ça va trop vite dans sa tête. Les mots, ils ne sortent pas assez vite. Il se passe un paquet d'affaires. »

Avez-vous aussi hâte que nous de découvrir la suite de l'intrigue concoctée par Luc Dionne?

Au sujet de cette opportunité en or, le comédien Pierre-Alexis St-Georges s'exprime ainsi : « Sincèrement ma réaction; j’étais sous le choc hahaha! Luc m’avait d’abord laissé un message me disant de le rappeler sans préciser davantage, alors j’étais dans l’impression que j’allais peut-être me faire réprimander. Ça s’est avéré être le contraire.

Honnêtement, j’étais surtout honoré et profondément touché de tout ce qu’il me disait. Il a absolument tout compris ce que j’avais essayé de faire avec le personnage de Jérôme. Qu’une personne comme Luc m’offre cette confiance-là est un honneur! Il n’y a pas d’autre mot. La place, la liberté qu’il me donne avec Jérôme est vraiment exaltante! »

DUMAS reprendra du service en septembre prochain sur les ondes d'ICI Télé.

Selon l'auteur, la série conservera sa case horaire du lundi 20 h, bien que cette information n'ait pas été confirmée encore par le diffuseur. Ce faisant, STAT hériterait de la case horaire du mardi 20 h.