Découvrez enfin les détails sur la quotidienne qui remplacera STAT cet automne

Fabienne ajoute : « On est dans une escouade mixte formée des trois corps policiers. Le SPGM, la Sûreté et la Gendarmerie. C'est une escouade qui a été formée pour combattre le crime organisé. Donc, c'est sûr qu'il y a des homicides, mais notre escouade, le but, ce n'est pas de résoudre les homicides. C'est d'atteindre les têtes dirigeantes des gangs de rue, de la mafia irlandaise, italienne, des motards criminalisés. »

« On ne sera pas dans District 31, on est dans le grand banditisme », indique la productrice Fabienne Larouche à propos de l'intrigue.

Pour l'occasion, les producteurs Fabienne Larouche et Michel Trudeau et les auteurs Luc Dionne et Nadine Bismuth étaient réunis pour présenter leur nouvelle proposition aux médias, en compagnie de la distribution de la nouvelle quotidienne.

Découvrez le synopsis de la série

Les mafias, les gangs et les motards criminalisés mettent en péril la sécurité de l’État, l’économie sociale et les principes mêmes de la démocratie en portant atteinte à l’ordre politique. La vente de drogues, la « traite de personne » à large échelle et les règlements de compte ne sont que la partie émergente d’activités criminelles organisées. Derrière des événements isolés qui mettent à mal la sécurité et le « vivre ensemble » se profilent des puissances inquiétantes parfois coordonnées, parfois en guerre, qui infiltrent tous les secteurs de la société. Leur objectif : étendre leur emprise. Face à de telles organisations, la seule réponse possible demeure la force.

C’est ici qu’intervient l’escouade Antigang formée, entre autres, des sergents-détectives Jean-François Bégin (Patrice Robitaille), Mathilde Lapierre (Catherine Trudeau), Philippe Parizeau (Irdens Exantus), Caroline Daigneault (Karine Gonthier-Hyndman) et Frédéric Nadeau (Fabien Cloutier), que dirige le lieutenant Christian Thibeault (Vincent Graton).

La série Antigang suivra les péripéties de ces enquêteurs émérites qui non seulement se retrouvent au cœur des conflits qui opposent les organisations criminelles du pays, mais qui font face en même temps à des défis personnels, familiaux et amoureux. Antigang permettra également d’observer les répercussions et les conséquences subies par les familles des chefs du monde interlope, sans oublier les angoisses qui hantent le quotidien des agents sources et des informateurs, déchirés entre le masque de leur loyauté et leurs trahisons véritables. Autrement dit, les grands criminels ont aussi leur part d’humanité. Et derrière cette humanité, un contre-pouvoir s’organise, celui des femmes…

Pour décrypter les nouveaux visages du crime organisé, les alliances surprenantes et les ruptures sanglantes qui l’animent — gangs de rue, motards criminalisés, mafias italienne, irlandaise et libanaise, cartels mexicains, etc — nos enquêteurs s’en remettent à leur instinct, à leurs valeurs de justice et de vérité et à leur désir viscéral d’assurer la sécurité du public. C’est ainsi qu’ils parviennent à mieux connaître le clan Murphy et son patriarche Don, celui des motards criminalisés avec à sa tête Richard Turgeon, les gangs de rue contrôlées par les Jewels et les Vipers, finalement les traditionnelles « familles italiennes » contrôlées par le clan Gambini.

Violence armée, importation et trafic de drogue, guerre de territoires, fraude en ligne, blanchiment d’argent, laboratoires clandestins, infiltration de l’économie légale, extorsion : la série décortique le modus operandi des policiers afin de mieux comprendre leur travail d’enquête, leurs stratégies et la façon dont ils tissent leur toile autour des organisations criminelles dans le but ultime de les démanteler. Y parviendront-ils ? Si oui, à quel prix?

Loin du cas par cas, dans Antigang, les histoires s’entremêlent et se développent sur plusieurs semaines.