Luc Dionne nous sert du haut comique avec Dumas cette semaine

La série Dumas fait partie de nos plus beaux plaisirs télévisuels de la saison. Avec sa plume affutée, l'auteur Luc Dionne réussit, semaine après semaine, à nous concocter une intrigue prenante, tout en truffant ses dialogues d'irrévérence. Dans le rôle de Jean Dumas, Gildor Roy a adopté le ton de l'auteur comme une seconde nature, nous livrant des moments délicieux à l'écran.

Cette semaine, un nouveau duo irrésistible est né! Vous avez remarqué qu'un jeunot s'est ajouté autour de la table de réunion chez Intelco, participant alors aux réflexions pour faire avancer les différents dossiers. Dans le rôle du sympathique Jérôme, Pierre-Alexis St-Georges (voir sa photo ici) a fait sa place avec éclat, jouant la maladresse et la candeur avec talent. Il nous parlait ici de cette opportunité qui a changé sa vie.

Ce lundi, Jean Dumas a décidé de s'amuser un peu sur le dos du pauvre Jérôme, en le gardant constamment sur le qui-vive, en vociférant à ses côtés ou en le laissant s'inquiéter de son sort au bureau. L'employé est tombé dans tous les pièges, ce qui nous a permis de rire un bon coup.

Ce duo s'annonce pour le moins formidable et nous avons particulièrement hâte de voir ce qu'on nous réserve pour la suite.

En ce sens, on peut déjà vous dire que vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec Jérôme, qui occupera bientôt une place différente dans la série. L'auteur Luc Dionne semblait particulièrement satisfait de cette idée quand il nous en a glissé un mot.

En outre, tous les comédiens de la série ne tarissaient pas d'éloges quant à ce personnage et son interprète lors de la rentrée télé de Radio-Canada. Voyez Gildor Roy parler de son nouveau collègue dans la vidéo ci-dessous.

Les affectueuses hostilités se poursuivent les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.