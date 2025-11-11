Luc Dionne vous réserve une surprise dans le prochain épisode de Dumas

Note : Dans le texte ci-dessous, nous dévoilons des informations concernant le prochain épisode de Dumas. Si vous ne souhaitez pas en savoir plus, nous vous conseillons de cesser votre lecture maintenant.

Dans le prochain épisode de Dumas, les téléspectateurs pourront assister au début d'une romance pour l'un des personnages principaux de l'intrigue, une formidable idée de l'auteur Luc Dionne, qui ne décevra personne.

Depuis le début de cette formidable deuxième saison, un nouveau personnage a fait son arrivée dans l'équipe d'Intelco, Jérôme, un jeune homme passionné qui pimente à tous coups les discussions de l'équipe de la firme de sécurité privée.

Dans ce rôle, le comédien Pierre-Alexis St-Georges a infusé une bonne dose de candeur et de maladresse à son personnage, le rendant parfaitement irrésistible. Même Jean Dumas (Gildor Roy) ne peut lui résister, sous ses airs sévères.

Voilà que Luc Dionne a prévu une romance pour Jérôme à compter du prochain épisode, une idée pour le moins fascinante qui donne des miracles à l'écran. Vous sourirez béatement en regardant Jérôme tomber en amour.

Pour le moment, nous ne vous dévoilerons pas l'identité de la personne qui fera battre son coeur, mais nous pouvons néanmoins vous dire que cette rencontre est à la fois inattendue et tout à fait logique! Pour ceux qui ont déjà vu l'épisode, 🤫.

Par ailleurs, un nouveau cas sera aussi lancé dans le prochain épisode, celui d'un patron qui abuse de son autorité, en ayant des comportements de prédateurs avec l'une de ses employées. Celle-ci est d'ailleurs l'amie de Sophie Lacoste (Marie-Lyne Joncas). Dans les rôles principaux de cette intrigue, on retrouve Éric Robidoux (voir sa photo ici) et Inès Defossé (voir sa photo ici).

C'est à ne pas manquer les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé chaque semaine en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.