De premières images du retour de Dumas

La finale de Dumas a laissé les téléspectateurs sous le choc alors que Charlie (Lili Francke Robitaille) a été kidnappée sous les yeux du pauvre Jérôme (Pierre-Alexis St-Georges). Lisez ici les réactions des téléspectateurs sur la finale de mi-saison concoctée par Luc Dionne.

Maintenant, Radio-Canada a dévoilé quelques images du retour de la série après les Fêtes.

Sur celles-ci, on peut notamment voir Jérôme assis dans un camion de la police de Montréal alors qu'il se fait interroger par Jean et Stéphanie, assurément démunis. Il sera aussi en visite dans les bureaux du SPCM pour communiquer sa version des faits.

Vous pouvez lire le synopsis du prochain épisode ci-dessous :

Les enquêteurs Diotte et Allard (Sylvain Marcel et Madeleine Péloquin) viennent rencontrer Sophie (Marie-Lyne Joncas) et Anthony (Jason Roy Léveillée) pour leur communiquer une nouvelle de grande importance. Jean (Gildor Roy) fait une démarche auprès du journaliste Yves Marchand (Guillaume Lambert). Stéphanie (Isabel Richer) rencontre son associé Julien Marcoux (Stéphane Demers).

Dumas sera de retour le 5 janvier.