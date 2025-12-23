Découvrez enfin la bande-annonce de ce qui nous attend dans Dumas après les fêtes

À compter de janvier, l'auteur Luc Dionne nous promet de vivre de grandes émotions avec sa série Dumas, alors que l'un des personnages principaux se trouve dans une situation particulièrement problématique.

On se souviendra que Charlie (Lili Francke Robitaille), la fille de Jean Dumas (Gildor Roy), a été kidnappée après une soirée avec son amoureux, Jérôme (Pierre-Alexis St-Georges), sous le regard désemparé de celui-ci.

Dans une bande-annonce mise en ligne récemment, on constate que tout le monde s'activera pour retrouver Charlie, tandis que Patrick Décarie (Pierre-Yves Boies) continue de faire des siennes. On peut aussi voir Jérôme en proie à des larmes dans une salle d'interrogatoire.

Charlie va-t-elle être retrouvée saine et sauve?

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Le synopsis du premier épisode de janvier va comme suit : Les enquêteur et enquêtrice Diotte et Allard viennent rencontrer Sophie et Anthony pour leur communiquer une nouvelle de grande importance. Jean fait une démarche auprès du journaliste Yves Marchand. Stéphanie rencontre son associé Julien Marcoux.

Ça promet, n'est-ce pas?

C'est à ne pas manquer à compter du lundi 5 janvier à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode sera déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Rappelons que deux comédiens de la série nous ont récemment donné leur ressenti quant à ce que nous verrons dans la série après les fêtes. C'est à lire ici.