Jason Roy Léveillée nous titille quant à la suite de Dumas : « Vous allez être surpris »

Dans le cadre de la première du spectacle Peter Pan, nous avons eu le bonheur de croiser le comédien Jason Roy Léveillé, qui était accompagné par sa magnifique conjointe, Aryane.

Nous en avons profité pour lui parler de la suite de Dumas, que nous aurons le plaisir de retrouver à compter de janvier sur les ondes de Radio-Canada.

On se souviendra que la mi-saison s'est terminée sur un kidnapping inquiétant, celui de Charlie (Lili Francke Robitaille), la fille de Jean Dumas (Gildor Roy). On a aussi fait la rencontre d'un nouveau personnage interprété par Charlotte Aubin (voir sa photo ici), une avocate qui s'immiscera dans l'histoire après les fêtes.

Évidemment, le comédien ne pouvait pas nous révéler ce qui arrivera à compter de janvier, mais il a quand même lancé quelques phrases mystérieuses qui ont eu tôt fait de nous titiller.

Voyez notre courte entrevue dans la vidéo ci-dessus ↑

Le synopsis du premier épisode de janvier va comme suit : Les enquêteur et enquêtrice Diotte et Allard viennent rencontrer Sophie et Anthony pour leur communiquer une nouvelle de grande importance. Jean fait une démarche auprès du journaliste Yves Marchand. Stéphanie rencontre son associé Julien Marcoux.

Appelé à commenter également la suite, le comédien Sylvain Marcel, qui incarne l'enquêteur Diotte, y est allé d'une phrase percutante : « Ça va être pire après les fêtes », tout en ajoutant « il va y avoir des surprises, de grandes surprises et les gens ne s'attendront pas à ça! »

Avez-vous aussi hâte que nous de retrouver cette formidable proposition de l'auteur Luc Dionne?

C'est un rendez-vous à compter du 5 janvier à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.