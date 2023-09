Quarante ans après les premiers, les poussinots et poussinettes d’une toute nouvelle génération ont fait la rencontre de leurs Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne à eux, et l’attachement est déjà bien réel! Série à la fois divertissante et stimulante, Passe-Partout prépare et outille les tout-petits à la réalité scolaire. Et chacun des fantaisistes a un rôle bien à lui : Passe-Partout travaille les émotions des petits, Passe-Carreau, leur motricité, et Passe-Montagne, le langage. C’est le coeur rempli de magie que nous les retrouvons, ainsi que Grand-Mère, Fardoche, Cannelle, Pruneau, Perlin, Perline, Ti-Brin, Zig Zag, Alakazou, Madame Coucou, Virgule et tous les autres amis!