Découvrez des images des prochains épisodes de Passe-Partout

La première semaine en ondes de Passe-Partout fut une réussite sur toute la ligne.

En plus d'avoir obtenu des critiques plutôt positives de la part des différents médias (lisez la nôtre ici), le public était au rendez-vous : cotes d'écoute exceptionnelles à l'appui.

Au cours des prochaines semaines, les personnages seront plongés dans diverses situations, dont une panne d'électricité et une visite à la ferme de Fardoche. Les fantaisistes célèbreront aussi l'anniversaire de Passe-Partout et Passe-Montagne se retrouvera avec un éléphant dans sa maison. Ils chanteront aussi les pièces « C’est l’été » et « Cadet Rousselle ».

Du côté des marionnettes, Cannelle fera pipi au lit et s'amusera à bricoler avec des feuilles mortes alors que son frère, Pruneau, ramassera des clous et les classera selon leur taille avec son père, Perlin. La fratrie partira également en camping avec Grand-Papa Bi.

Rappelons que, lors de leur passage à Tout le monde en parle dimanche, les trois comédiens principaux ont parlé du contact qu'ils ont eu avec les anciens acteurs de l'émission pour enfants. Jean-François Pronovost a d'ailleurs vécu un moment privilégié avec Jacques L’Heureux.