Aller simple

Six personnes qui ne se connaissent pas sont invitées sous différents prétextes à séjourner au prestigieux domaine d’un milliardaire. L’hélicoptère qui doit les transporter est contraint à un atterrissage d’urgence au milieu de nulle part. Alors que le groupe s’installe pour attendre les secours, les accidents mystérieux et les disparitions se succèdent. Que peuvent bien avoir en commun un ex-policier, un marchand d’art religieux, un prof à la retraite, une directrice du marketing, un criminaliste vedette et une femme d’affaires pour se retrouver ainsi piégés?