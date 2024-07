Une fiction populaire se transforme en téléréalité

Si la mystérieuse série Aller simple vous a rappelé un jeu de meurtre et mystère, c'est parce que l'environnement de ce thriller a de quoi offrir un jeu bien plus excitant qu'une partie de Clue.

La production a dû déceler cette opportunité, comme elle propose aujourd'hui une nouveauté excitante. Que vous ayez, ou non, dévoré les épisodes des deux excellentes saisons du suspense québécois (retrouvez les détails sous cette page), vous pourriez être soudainement captivé par ce nouveau format : Aller simple : la téléréalité! Imaginez être enfermé avec dix inconnus dans un chalet isolé du monde... Et devoir en sortir vivant!

En effet, les comédiens Jean-Nicolas Verreault et Samian reprendront leurs personnages et recevront des participants dans une grande compétition où 50 000 $ en argent sera à gagner. Les invités devront naviguer dans le mystère et dissimuler leurs secrets pour tenter de remporter le gros lot.

Le synopsis de ce concept original de Crave se lit ainsi :

À chaque épisode, les invités tenteront de remporter le privilège de devenir le meurtrier pour « assassiner » secrètement un visiteur du chalet tout en essayant de déceler quels secrets cachent les autres participants. Les invités devront user de subtilité, de ruse, d’astuce et de différents stratagèmes pour berner leurs adversaires dans cette nouvelle téléréalité où les secrets de chacun sont une question de vie… ou de mort !

Le recrutement est en cours pour participer à ce grand défi échelonné sur huit épisodes: Si une partie de votre vie est impossible à deviner aux premiers abords et que vous adorez les jeux d'esprits, ça pourrait être votre chance de remporter 50 000 $ (et de passer à la télé). Retrouvez ici le formulaire d'inscription.