Ces deux séries vous riveront à votre écran cet automne

Depuis quelques années, Noovo s'impose comme un joueur important dans le divertissement télévisuel, en proposant notamment des séries de fiction québécoises accrocheuses et novatrices, acclamées autant par la critique que le grand public. L'automne 2023 ne fera pas exception à la règle, alors que le diffuseur proposera en direct et en rattrapage sur Noovo.ca plusieurs séries captivantes, qui ne manqueront pas de vous river à votre petit écran. Téléspectatrices et téléspectateurs avides de suspenses, d’enquêtes policières et surtout, de productions originales, à vos écrans, vous ne voudrez rien manquer! Noovo offrira notamment la très attendue seconde saison de la fiction à succès Aller simple, qui avait marqué les esprits en 2022 et fracassé des records d'écoute sur la chaîne. Intitulée cette fois Aller simple : Survivre, cette suite met en vedette une toute nouvelle distribution, et propose une toute nouvelle intrigue, campée cette fois à la campagne.

L'histoire tourne cette fois-ci autour d'une bande de jeunes trentenaires qui cherchent à vivre en autosuffisance sur une fermette. Or, la quiétude de la campagne sera rapidement chamboulée, alors qu'un destin funeste les attend. Les fans de la première saison seront heureux de retrouver Anick Lemay dans le rôle de l'enquêteure Juliette Michaud, et Jean-Nicolas Verreault dans celui de son conjoint Thomas, qui voit le tout se dérouler devant sa fenêtre. Sophie Nélisse, Rosalie Bonenfant, Charles-Aubey Houde, Simon Landry Désy, Anglesh Major, Rose-Marie Perreault et Nahéma Ricci s'ajoutent à la distribution toute étoile de ce nouveau volet, écrit par Bernard Dansereau, Annie Piérard et Étienne Piérard-Dansereau et réalisé par Rafaël Ouellet. Voyez la bande-annonce ci-dessous. Cette seconde saison, comprenant six épisodes de 60 minutes, sera diffusée à compter du mercredi 13 septembre à 20 h sur Noovo et disponible gratuitement en rattrapage sur Noovo.ca.

Les téléspectatrices et téléspectateurs pourront également se plonger dans la nouvelle saison d'Une affaire criminelle, qui promet encore une fois de grandes émotions en abordant l'histoire de femmes cherchant à s'affranchir de leur passé. Cette nouvelle mouture proposera également de nouveaux personnages et une nouvelle intrigue fermée, qui se déroulera principalement aux abords du fleuve Saint-Laurent, autour de l'Île Ste-Hélène. Julie Le Breton et Alice Moreault y tiennent la vedette.

L'histoire, signée par Joanne Arseneau et réalisée par Pascal L'Heureux, se présentera ainsi : La vie de deux enquêteures de Montréal, Laurence (Alice Moreault) et Geneviève (Julie Le Breton), bascule pendant une opération policière. Laurence a tiré sur un témoin qui venait de lui faire une révélation importante sur la disparition de son père, un ex-enquêteur. Le Bureau des enquêtes indépendantes est appelé en renfort pour évaluer si la jeune policière a commis un meurtre ou si elle a agi en légitime défense. Découvrez la bande-annonce ci-dessous. Les huit épisodes de 60 minutes seront offerts à compter du mardi 12 septembre à 20 h sur les ondes de Noovo et disponible gratuitement en rattrapage sur Noovo.ca.