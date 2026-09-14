Voici toutes les émissions qui débutent cette semaine

Après que toutes chaînes, généralistes et spécialisées, aient lancé la plupart de leurs émissions de l'automne, voilà qu'ICI Télé débarque avec l'ensemble sa programmation cette semaine.
Ainsi, les téléspectateurs pourront découvrir l'une des nouveautés les plus attendues de la saison, Sur le fil, ce lundi à 21 h. Juste avant, Jean Dumas et ses proches reprennent sur service, dès 20 h. Dans ce premier épisode de la saison, tout le clan est réuni pour un souper dans la nouvelle maison que Jean (Gildor Roy) partage avec Stéphanie (Isabel Richer). On se taquine avec entrain. Au bureau, Anthony (Jason Roy Léveillée) écoute le témoignage d’Émile Landry-Pilon (Frédéric Lemay) et de sa mère, Roxane (Isabelle Miquelon). Cette dernière est convaincue que sa fille disparue il y a 15 ans en République dominicaine n’est pas morte. Entre-temps, Jean Dumas réalise qu’il s’apprête à livrer l’un des plus durs combats de sa vie.
Les employés de Saint-Vincent sont aussi de retour en poste ce mardi, à 20 h. L'action de STAT reprend deux mois après la mort de Siméon (Benjamin Gratton). Isabelle (Geneviève Schmidt) est de retour au travail, où Emmanuelle (Suzanne Clément), qui a repris son poste, a une surprise pour elle. La fébrilité règne, car on accueille plusieurs résidents et résidentes, dont Jade Thompson (Léa Roy), qui arrive en retard à sa première journée de travail. Elle et Jacob (Lou-Pascal Tremblay) aident Roxane Lavoie (Sophie Desmarais), une jeune femme affolée qui a perdu de vue son fils de 7 ans, Nathan (Théo Frappier). La police amène à l’urgence un homme de 78 ans (Guy Thauvette) qui rugit comme une bête.
En direct de l'univers et Tout le monde en parle débutent aussi le week-end prochain.
Voici la liste des émissions d'ICI Télé qui commencent ou reviennent cette semaine :
- La cuisine d'Isabelle et Ricardo, saison 4 – Du lundi au vendredi à 11 h, dès le 14 septembre
- On va se le dire, saison 8 – Du lundi au jeudi à 16 h, dès le 14 septembre
- Silence, on joue!, saison 12 – Du lundi au vendredi à 17 h 30, dès le 14 septembre
- Un gars, une fille, saison 11 – Dès le lundi 14 septembre à 19 h 30
- Dumas, saison 3 – Dès le lundi 14 septembre à 20 h
- Sur le fil – Dès le lundi 14 septembre à 21 h
- STAT, saison 5 – Dès le mardi 15 septembre à 20 h
- Bienvenue à Kingston-Falls – Dès le mardi 15 septembre à 21 h
- Les enfants de la télé, saison 17 – Dès le mercredi 16 septembre à 20 h
- Libre dès maintenant, saison 2 – Dès le mercredi 16 septembre à 21 h 30
- Temps de chien, saison 4 – Dès le mercredi 16 septembre à 21 h
- Le moment de vérité – Dès le jeudi 17 septembre à 20 h
- Pierre-Yves prend le métro – Dès le jeudi 17 septembre à 21 h
- Infoman, saison 27 – Dès le jeudi 17 septembre à 19 h 30
- Jumelles – Dès le vendredi 18 septembre à 17 h
- La question, saison 2 – Dès le vendredi 18 septembre à 19 h
- Galas Juste pour rire 2026 – Dès le vendredi 18 septembre à 20 h
- Sous pression (Premier spectacle solo de Louis Morissette) – Les vendredis 18 et 25 septembre à 21 h
- Mini-Jean et mini-bulle, saison 4 – Dès le samedi 19 septembre à 8 h (2 épisodes en rafale)
- En direct de l'univers, saison 18 – Dès le samedi 19 septembre à 19 h