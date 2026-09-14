Voici toutes les émissions qui débutent cette semaine

Après que toutes chaînes, généralistes et spécialisées, aient lancé la plupart de leurs émissions de l'automne, voilà qu'ICI Télé débarque avec l'ensemble sa programmation cette semaine.

Ainsi, les téléspectateurs pourront découvrir l'une des nouveautés les plus attendues de la saison, Sur le fil, ce lundi à 21 h. Juste avant, Jean Dumas et ses proches reprennent sur service, dès 20 h. Dans ce premier épisode de la saison, tout le clan est réuni pour un souper dans la nouvelle maison que Jean (Gildor Roy) partage avec Stéphanie (Isabel Richer). On se taquine avec entrain. Au bureau, Anthony (Jason Roy Léveillée) écoute le témoignage d’Émile Landry-Pilon (Frédéric Lemay) et de sa mère, Roxane (Isabelle Miquelon). Cette dernière est convaincue que sa fille disparue il y a 15 ans en République dominicaine n’est pas morte. Entre-temps, Jean Dumas réalise qu’il s’apprête à livrer l’un des plus durs combats de sa vie.

Les employés de Saint-Vincent sont aussi de retour en poste ce mardi, à 20 h. L'action de STAT reprend deux mois après la mort de Siméon (Benjamin Gratton). Isabelle (Geneviève Schmidt) est de retour au travail, où Emmanuelle (Suzanne Clément), qui a repris son poste, a une surprise pour elle. La fébrilité règne, car on accueille plusieurs résidents et résidentes, dont Jade Thompson (Léa Roy), qui arrive en retard à sa première journée de travail. Elle et Jacob (Lou-Pascal Tremblay) aident Roxane Lavoie (Sophie Desmarais), une jeune femme affolée qui a perdu de vue son fils de 7 ans, Nathan (Théo Frappier). La police amène à l’urgence un homme de 78 ans (Guy Thauvette) qui rugit comme une bête.

En direct de l'univers et Tout le monde en parle débutent aussi le week-end prochain.

Voici la liste des émissions d'ICI Télé qui commencent ou reviennent cette semaine :