Une bande-annonce franchement inquiétante pour la suite d'À coeur battant

Comme nous l'expliquait récemment l'autrice en entrevue, l'intrigue de la deuxième saison reprendra exactement où elle s'est arrêtée , à la seconde près. Nous aurons donc la chance de découvrir rapidement le dénouement de cette scène entre Christophe et sa mère ( Micheline Lanctôt ), qui rappelons-le a commis de l'inceste sur son fils, et la suite pour le psychoéducateur chouchou du grand public.

Une bande-annonce dévoilée sur les réseaux sociaux, que vous pouvez voir ci-dessous, nous laisse entrevoir des scènes hautement dramatiques pour nos personnages préférés. D'abord, Gabrielle (Ève Landry) poursuit sa croisade pour ne jamais recroiser son père de sa vie.

Je veux avoir la certitude que tu ne diras jamais à Hervé Dubois que tu me connais.

On constate dans la bande-annonce que celui-ci, Hervé Dubois, joué par Marc Messier, a obtenu sa libération conditionnelle, car on le voit dans le bureau de Christophe L'Allier. Les dernières images présentées nous montrent Gabrielle voulant percuter son père avec sa voiture. Commettra-t-elle à son tour l'irréparable? On voit aussi que celle-ci continue à avoir des problèmes de consommation, mais de manière contrôlée avec son ange gardien, son collègue de travail. L'avocate, qui s'est toujours dévouée pour faire punir les hommes qui commettent de la violence, ne va vraiment pas bien...

De même, on constate que le personnage de Jean-Michel Anctil, Stéphane Courtemanche, veut plaider coupable pour le meurtre qu'il a commis. Rappelons que celui-ci a fini par tuer l'homme qui avait, plusieurs années plus tôt, tué sa fille. Ce dernier tentait, depuis sa sortie de prison après avoir purgé sa peine, d'obtenir la garde de sa petite fille. L'autrice nous a promis un « direct au coeur » avec le personnage de Jean-Michel Anctil. Elle nous en parlait ici.

Enfin, on constate que Roxanne (Catherine Paquin Béchard) s'enfonce encore plus dans le cercle de la violence avec son conjoint problématique, Patrick L'Allier (Jean-Nicolas Verreault), le frère de Christophe. Celui-ci est hors de contrôle depuis qu'il s'est marié avec Roxanne, multipliant les agressions verbales, les excès et le contrôle sur sa conjointe. Finira-t-elle par aller chercher de l'aide? La situation est plus complexe qu'elle n'y paraît, comme nous en parlait l'autrice ici.

Rappelons que dès le début de saison, nous pourrons voir deux nouveaux cas de violence. Le premier met en scène un populaire animateur, le second met en vedette le fils d'un humoriste bien connu.

Il faudra patienter un peu avant de rencontrer le personnage interprété par Maripier Morin.

C'est un rendez-vous dès le mardi 9 janvier à 20 h pour la suite d'À coeur battant.