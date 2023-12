C'est cet hiver que Maripier Morin fera officiellement son retour au petit écran, par le biais de la série annuelle dramatique À coeur battant, écrite par Danielle Trottier.

Après des années à l'abri des regards, Maripier Morin fait progressivement son retour à la vie publique, d'abord avec le podcast Grains d'Espoir et quelques très belles entrevues (dont celle-ci avec Marthe Laverdière), puis à la radio et en fiction. C'est la productrice Fabienne Larouche et l'autrice Danielle Trottier qui ont souhaité lui offrir cette deuxième chance.

Nous nous sommes récemment entretenus avec Danielle Trottier, qui a bien voulu nous en dire plus sur l'histoire qui mettra en vedette Maripier Morin. Sachez que cette histoire n'arrivera pas au début de la saison, mais bien à la moitié de la saison.

« On a un cas de famille recomposée, donc c'est une demi-soeur et un demi-frère. Ils vivent une situation très particulière. Ce sera de la violence intrafamiliale entre le jeune garçon et la jeune fille, qui ont le même âge. On est dans l'adolescence, 14-15 ans », explique-t-elle d'emblée.

« Juliette, le personnage de Maripier, est professeure d'éducation physique et c'est elle qui va être témoin de cette violence-là. C'est elle qui va venir en aide à la jeune femme, Léane, qui vit de l'intimidation par son demi-frère. »

Plus tôt cette saison, Maripier Morin nous disait à propos de son personnage : « Moi, je viens d'une famille de professeurs. Ma mère est prof, mon oncle, ma tante, ma grand-mère, étaient enseignants, tous des profs de secondaire. On dirait que c'est venu me chercher quelque part et Danielle ne le savait pas ça, quand elle a écrit le personnage. Pour moi, c'est un cadeau. C'est vraiment quelqu'un qui a à coeur le bien-être des autres. »

Vous pouvez d'ailleurs lire ici notre entrevue complète avec la comédienne, qui nous explique le long processus qui lui a permis de revenir à télévision.

Dans ce contexte, Maripier Morin aura à jouer avec Roy Dupuis, qui incarne le psychoéducateur Christophe L'Allier. Danielle Trottier qualifie ainsi la présence de Roy Dupuis sur le plateau de la série : « Roy c'est un comédien extrêmement accueillant. Ce comédien-là est capable de travailler avec quelqu'un, le mettre à l'aise et jouer la meilleure des scènes possibles. Cet acteur-là est un grand professionnel. » Évidemment, ici, il était moins question de Maripier Morin que des jeunes actrices qui partagent l'écran avec Roy Dupuis depuis Toute la vie jusqu'à À coeur battant.

La série À coeur battant sera de retour en ondes le mardi 9 janvier à 20 h sur ICI Télé.

Danielle Trottier nous a d'ailleurs confirmé le premier cas de violence que nous pourrons voir en janvier. Le fils d'un humoriste bien connu y tient la vedette. Elle nous a aussi parlé de l'intrigue mettant en vedette Jean-Michel Anctil, qui « vise le coeur » des téléspectateurs avec toute l'émotion dans son jeu.