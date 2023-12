Ce cas de violence occupera le début de la 2e saison de À coeur battant

La première saison d'À coeur battant s'est terminée sur plusieurs intrigues en suspend, qui ne manqueront pas de nous ramener devant notre télévision en janvier pour la suite. L'autrice Danielle Trottier y aborde finement la violence conjugale, aidée par une distribution exemplaire.

En plus d'aborder la suite difficile pour le personnage de Christophe L'Allier (Roy Dupuis), dans un texte que vous pouvez lire ici, l'autrice a bien voulu nous parler du cas de violence qui occupera le début de la deuxième saison.

« Je m'en vais beaucoup vers des personnes vulnérables », explique-t-elle d'emblée. « Là, on avait vu des gens qu'on se disait qu'ils étaient capables de se défendre. Là, je vais un petit peu plus loin. »

« Il va y avoir le cas d'une petite famille où la jeune mère accouche d'un troisième enfant. Elle a déjà deux autres enfants qui souffrent de retard mental. On va voir que cette jeune famille-là est dépassée, c'est difficile pour elle. Ils n'obtiennent pas l'aide dont ils auraient besoin et c'est l'enfant qui va écoper. »

Comme on le sait, lorsqu'il est question de violence faite envers les enfants, le public est un peu plus frileux. Ce cas dans Indéfendable, qui se déroule en ce moment, en fait encore la preuve. Parions toutefois que l'autrice Danielle Trottier saura nous tricoter une intrigue avec toute la sensibilité qu'on lui connait.

« C'est le plus vieux de leurs enfants qui va écoper. L'épuisement du père va nous entraîner vers une violence. Un petit gars de 5 ans, c'est vulnérable », ajoute-t-elle.

Dans les rôles principaux de cette intrigue, nous retrouverons Olivier Barrette (voyez sa photo ici), qui est d'ailleurs le fils de Michel Barrette, et Ève Lemieux. Ils interprètent Gaston et sa conjointe Laura. La mère de Laura sera quant à elle jouée par Monique Gosselin.

Danielle Trottier nous dit à leur propos : « Olivier Barrette et Ève Lemieux, c'est spectaculaire! Le jeu de l'ensemble des comédiens et comédiennes, je te dirais, est incroyable! On passe de Marc Messier à Roy Dupuis puis tous les autres. Tout le monde est vraiment, vraiment, vraiment très bon! »

Rappelons qu'après les fêtes, nous pourrons poursuivre l'histoire bouleversante qui met en vedette l'humoriste et comédien Jean-Michel Anctil, dans le rôle d'un père endeuillé qui a décidé de se faire justice lui-même. L'autrice tenait à envoyer des fleurs au comédien, en précisant « il vise le coeur » à propos de sa performance qui continuera en janvier. Lisez notre entrevue ici.

À coeur battant reprendra du service le mardi 9 janvier à 20 h sur les ondes d'ICI Télé. C'est à ne pas manquer!

Consultez ici notre calendrier de la rentrée télé de l'hiver 2024, pour ne rien manquer des nouveautés de la saison et des grands retours.