L'autrice d'À coeur battant salue la performance de Jean-Michel Anctil : « Il vise le coeur »

Il ne reste qu'un épisode à la première saison d'À coeur battant, qui nous en a mis plein la vue, parfois de manière frontale, en abordant avec intelligence le sujet nécessaire de la violence familiale, encore souvent tabou.

Depuis la semaine dernière se dessine un nouveau cas, dans lequel on retrouve un personnage interprété par Jean-Michel Anctil. Celui-ci incarne un homme dont la fille a été tuée par son conjoint. Après avoir purgé une peine de prison, ce dernier retrouve la liberté et tente dès lors d'obtenir la garde de sa jeune fille, qui était présente lors de son geste fatal. Un cas qui n'est pas sans être douloureux...

En entrevue, l'autrice de la série, Danielle Trottier, a tenu à saluer la performance de Jean-Michel Anctil, que nous pourrons continuer de découvrir après les fêtes, dans la deuxième saison de la série.

« Cette intrigue-là est spectaculaire, dans le sens que c'est la première fois que je traite d'une victime collatérale de la violence », nous explique-t-elle d'abord. « Son beau-fils a tué sa fille. Il a eu une petite sentence et au bout de cinq ans, il sort et veut récupérer la garde du bébé qui était présent quand il a tué sa mère. On a vu des cas récemment, dont celui d'un violeur qui voulait passer un test d'ADN pour s'occuper de l'enfant et il l'avait violé la femme. Tu te dis, voyons, ça dépasse l'entendement! On n'a rien vu encore... »

Elle poursuit en parlant de Jean-Michel Anctil : « Jean-Michel, il est vraiment bon, excellent même! Il est vraiment spectaculaire dans son interprétation des choses, c'est bouleversant. Parce que tu as un père, qui essaie de protéger la mémoire de sa fille, de sa petite-fille, et de son ex-femme parce qu'il est divorcé. La violence dans une famille, c'est tellement grave... Quand l'ex beau-fils a tué sa fille, ç'a fait en sorte que ce gars-là a perdu sa femme, qui n'était plus capable de l'endurer tellement il était taciturne et triste. Elle l'a quitté, mais il continue de l'aider, il est proche de sa petite-fille et de son ex-femme. Mais c'est l'acte de violence qui a détruit sa vie. Ça n'a pas juste tué une femme, ça a détruit la vie d'un couple qui était parent de cette jeune femme-là. Et la petite, on n'y pense pas, mais un jour, elle va poser des questions. Il est où mon père? Vois-tu venir la patente? »

Elle conclut en revenant vers Jean-Michel Anctil : « Ah, Jean-Michel, il vise le coeur! Moi, avec ce personnage-là, j'ai voulu que l'on comprenne la douleur des parents des victimes et je ne me suis pas trompée, parce que l'acteur est capable de nous le donner. »

Ce dernier épisode sera présenté ce mardi 28 novembre à 20 h sur ICI Télé et offert en rattrapage sur Tou.tv. Pour ceux qui ne peuvent attendre, l'épisode est disponible en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Sachez que vous n'aurez pas à attendre longtemps après les fêtes pour renouer avec l'univers développé par Danielle Trottier.