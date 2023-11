Jean-Michel Anctil arrive la semaine prochaine dans À coeur battant

Après nous avoir présenté une intrigue où les amoureux des animaux ont eu du fil à retordre, voilà que Jean-Michel Anctil arrive dans À coeur battant, dans une toute nouvelle intrigue.

Le comédien et animateur avait abordé son rôle précédemment, en ces termes : « Tu sais, souvent on se pose la question : si quelqu'un s'attaque à mon enfant, comment je réagirais? Je ne sais pas ce que je peux dire de mon personnage, je m'excuse si je révèle des punchs. Ma fille a été victime d'un acte criminel et moi je décide de me venger. »

Voilà qui n'avait pas manqué de nous intriguer.

De manière surprenante, lorsque l'on fait la rencontre de son personnage, ce crime n'est pas encore commis. Ainsi, nous aurons l'occasion de le voir perdre pied et commettre l'irréparable à l'écran.

Celui-ci arrive dans une intrigue où l'on retrouve aussi Élodie Grenier et Jules Powers. Ce dernier interprète un homme qui a purgé sa peine et s'est vu redonner sa liberté, après avoir tué sa femme plusieurs années plus tôt. Est-il vraiment repentant pour son geste? Christophe L'Allier (Roy Dupuis) semble en douter...

On comprend que sa femme était la fille du personnage interprété par Jean-Michel Anctil. Un autre drame est donc à prévoir dans cette histoire...

Le synopsis de l'épisode complet va comme suit : Michelle (Océane Kitura Bohémier Tootoo) encourage Amada (Michaëna Benoit) à porter plainte pour les sévices qu’elle a subis. Christophe (Roy Dupuis) va trouver Yoan (Pierre Paul Alain) en prison. Il a de bonnes nouvelles pour lui. Nicolas (Jules Powers) aimerait que le Centre accélère le traitement de son dossier pour qu’il puisse récupérer la garde de sa fille. Michelle est bouleversée en lisant le dossier de presse relatif au crime de ce dernier qui fait remonter de douloureux souvenirs à la surface. Christophe suscite de nouvelles confidences d’Hervé (Marc Messier) à l’approche de l’audience de ce dernier.

Notez que deux intrigues se concluront dans cet épisode à ne pas manquer.

À coeur battant se poursuit les mardis à 20 h sur ICI TÉLÉ.

