Ève Landry aborde sa collaboration avec Roy Dupuis dans À coeur battant

Malgré son sujet difficile et ses scènes violentes parfois assez crues, la série À coeur battant fait partie de nos séries favorites du moment. L'autrice Danielle Trottier ponctue son histoire de dialogues authentiques, de moments d'espoir et de réflexions qui sont nécessaires dans notre société en continuelle mouvance.

Nous avons récemment croisé la comédienne Ève Landry, au Défi Impro 2023 au profite de la Fondation des artistes, où elle a bien voulu nous parler de son personnage de Gabrielle Laflamme dans À coeur battant. Depuis les débuts, cette avocate enfiévrée veut protéger à tout prix les femmes de la violence des hommes. Nous avons tôt fait de comprendre que son passé marqué par la mort de sa mère la propulse dans cette direction.

Elle aborde d'abord sa collaboration avec Roy Dupuis, qui incarne avec une grande vérité Christophe L'Allier : « C'est un grand plaisir, c'est super. C'est non seulement un professionnel, mais c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, très très patient. »

Elle explique : « J'aime ce genre d'acteurs là, qui ne prennent pas trop de place sur un plateau. En fait, on s'apprivoise. On ne s'est pas jeté dans les bras, on n'a pas fait semblant du jour au lendemain qu'on était les meilleurs amis : "T'es qui, moi je suis qui?". On s'est super bien entendus. Première saison, on apprend à se connaître. Deuxième saison, on s'ajuste. Non, vraiment, c'est très cool. »

À propos de la suite pour son personnage, Ève Landry nous dit : « Elle continue de faire ses recherches sur Christophe L'Allier, elle se questionne énormément sur qui est cet homme-là. Là, elle a appris que lui aussi avait été victime de violence quand il était jeune. Je pense que, tranquillement, elle va connaître Christophe, elle va apprendre à l'aimer. Il y a une confiance qui va s'établir d'ici Noël entre elle et Christophe. »

Évidemment, en tant que téléspectateurs assidus, nous savons qu'une confrontation entre Gabrielle et son père, le meurtrier de sa mère joué par l'excellent Marc Messier, est inévitable. Mais quand? À ce sujet, Ève ajoute : « Ce ne sera pas d'ici Noël, car il n'est pas encore passé devant la commission. »

Peut-on espérer une fin heureuse pour elle? « Elle, à chaque cause qu'elle gagne, c'est comme une petite victoire. Est-ce que sa vie va mieux par rapport à tout ça? Je ne pense pas. Mais elle pense qu'elle ne réussira jamais à l'être avec ce qui s'est passé et elle en a fait son deuil. »

À coeur battant se poursuit les mardis à 20 h sur ICI Télé.

Rappelons que Maripier Morin s'invitera dans l'intrigue après les fêtes. Nous pourrons aussi y retrouver un populaire animateur qui endossera un rôle de « salaud ».