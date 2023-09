André Robitaille arrive bientôt dans À coeur battant : « C'est un salaud »

La série À coeur battant se bonifiera bientôt d'un talentueux acteur que nous ne voyons pas assez souvent dans nos productions d'ici, soit André Robitaille. Celui qui est à la barre des Enfants de la télé depuis longtemps revient à ses premières amours en héritant d'un rôle qui promet de faire jaser.

Nous avons souhaité avoir l'avis du principal intéressé, que nous avons croisé sur le tapis rouge des Gémeaux 2023. D'ailleurs, lui et sa conjointe ont fait partie de notre top des plus beaux couples de la soirée.

« C'est un salaud, un pas fin », nous dit d'emblée André Robitaille. En effet, la série, finement écrite par Danielle Trottier, fait oeuvre utile en abordant le sujet difficile de la violence, que ce soit conjugale ou familiale.

Il explique : « C'est vraiment bien écrit, c'est vraiment une belle subtilité d'écriture, comment il abuse de son épouse, même pas physiquement. Ça existe malheureusement. Je pense que c'est important de le montrer à l'écran, donc je suis content de servir à ça, avec les mots de Danielle Trottier et Louise Archambault qui réalise. »

Pour jouer ces scènes difficiles, André Robitaille a pu compter sur le talent de la comédienne Lynda Johnson, qui incarne la femme victime de violence.

« Lynda Johnson fait mon épouse, qui est la victime de ce salaud-là. On a beaucoup beaucoup de scènes ensemble. C'est bon ce quelle fait Lynda, car son personnage est impotent, elle est alitée. L'actrice n'a pas tous ses moyens, mais ça passe. Elle me déchire le coeur et je fais le salaud. C'est une belle histoire, mais malheureusement il y en a, donc il faut les dénoncer. Si l'art peut dénoncer un peu, on est là pour ça! », conclut-il.

Nous avons très hâte de découvrir cette nouvelle histoire.

Rappelons que Maripier Morin arrive aussi dans la série, dans un rôle qui risque d'être marquant. Elle nous en parlait ici, en compagnie de l'autrice de la série.

La série À coeur battant est diffusée les mardis à 20 h sur ICI Télé.