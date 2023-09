Maripier Morin arrive dans À coeur battant : Un long processus pour la comédienne

Voilà une belle surprise que de retrouver, cet automne, au générique de la superbe série À coeur battant la comédienne Maripier Morin, qui poursuit son retour dans la lumière. En marge de son animation à la radio, l'artiste nous offrira cette saison un personnage tout en simplicité, dont le témoignage aidera à mettre fin au cercle de la violence. Un véritable cadeau, si l'on se fie aux dires de la comédienne et de l'autrice, Danielle Trottier, qui étaient complices lors de l'événement de la rentrée d'ICI Télé ce jeudi. Nous avons pu nous entretenir avec ce magnifique duo.

« C'est un cadeau signé Danielle Trottier et Fabienne Larouche », lance Maripier Morin, visiblement fière et heureuse. « C'est un super beau personnage qui s'appelle Juliette Lehouillier, qui est une enseignante au secondaire, qui va venir en aide à une élève. Comme ça se passe un peu en dehors du cadre scolaire, c'est elle qui va prendre l'initiative d'aller rencontrer Christophe, qui va se faire aider par le CPV. »

Elle poursuit : « Moi, je viens d'une famille de professeurs. Ma mère est prof, mon oncle, ma tante, ma grand-mère, étaient enseignants, tous des profs de secondaire. On dirait que c'est venu me chercher quelque part et Danielle ne le savait pas ça, quand elle a écrit le personnage. Pour moi, c'est un cadeau. C'est vraiment quelqu'un qui a à coeur le bien-être des autres. »

Le fait que Danielle Trottier ait écrit ce personnage-là pour moi, je ne m'en remettrai jamais. C'est un cadeau de A à Z.

L'autrice Danielle Trottier confirme que ce personnage sensible, joué par Maripier, sera présent dans cinq ou six épisodes et sera porteur d'une mission primordiale : « C'est un personnage qui porte une intrigue qui est importante. Et c'est le premier personnage qui sera témoin de la violence et qui va faire une démarche comme témoin. Ça, c'est hyper important, parce que souvent les gens vont dire "on ne sait pas quoi faire". Elle, on va apprendre que dans sa famille, elle a vécu de la violence, pas envers elle, mais envers une proche et qu'elle n'a pas su quoi faire. Elle ne laissera pas passer le ballon deux fois. Donc là, il y a une élève qui arrive dans sa classe, et elle va être là pour que les choses changent, que ça ne se reproduise plus. Les témoins de la violence sont super importants pour la victime et il faut en prendre conscience. »