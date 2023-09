Christophe L'Allier fragilisé dans la suite d'À coeur battant

Entre leur désir d'aider autrui et leurs démons personnels, les héros de la série À coeur battant vivront des émotions troubles et des écueils importants. C'est ce que vous pourrez constater en retrouvant la formidable distribution de la série écrite par Danielle Trottier, à compter du 12 septembre prochain sur ICI Télé.

Les révélations des derniers épisodes de la mi-saison ont plongé Christophe L'Allier et Gabrielle Laflamme dans des tourments personnels.

Christophe a été agressé par sa mère dans sa petite enfance. Pire encore, celle-ci a capturé des images de ces actes odieux, images qui ont été découvertes par le frère de Christophe, Patrick (Jean-Nicolas Verreault). Toute la famille L'Allier, déjà hautement dysfonctionnelle, part en vrille. Notre héros des temps modernes, qui ne peut ni veut abandonner ses protégés, sera hautement fragilisé en ce début de saison. Vous le verrez dans un état dans lequel vous ne l'avez jamais vu, même dans Toute la vie.

Même chose pour Gabrielle Laflamme (Ève Landry), dont le père qui a commis l'irréparable (Marc Messier qui incarne Hervé Dubois) demande sa libération conditionnelle après 25 ans de prison. Sera-t-elle capable d'exister sachant que son père est en liberté? De son côté, celui-ci souhaite plus que jamais renouer avec sa fille et faire amende honorable pour les gestes terribles commis. Peut-on vraiment faire la paix avec son passé quand celui-ci est aussi dramatique? Aidé de Christophe L'Allier, Hervé Dubois devra revenir dans ses souvenirs pour tenter de comprendre ce qui l'a poussé à tuer sa conjointe et sa secrétaire. Ce voyage dans les méandres de la mémoire sera assurément difficile. Gabrielle Laflamme ira chercher l'aide d'un médecin, interprété par Roger Léger, qui l'avait aidée dans sa jeunesse.

Pendant ce temps, les cas de violence conjugale ou familiale ne cessent pas. Ainsi, vous pourrez faire la connaissance de nouvelles familles. D'un côté, Sylvie Desjardins (Sasha Migliarese), une femme que l’inspecteur Gauthier (Maxime Mailloux) a secourue lorsqu’il était patrouilleur, demande à le voir de toute urgence. Elle craint pour sa vie et est prête à porter plainte contre son mari, Julio Montoya (Guillaume Champoux).

De l'autre, l’agente Harel (Élodie Bégin) s’occupe de Noémie Cloutier (Stéphanie Desrochers), jeune victime d’une agression d’une rare violence. Son copain, Olivier Thibodeau (Raphaël Lacaille) affirme à Gauthier qu’elle était consentante. Ce sera certainement l'occasion d'avoir une discussion nécessaire sur le consentement, sujet toujours hautement d'actualité.

Dans ce contexte, vous ferez aussi la connaissance d'un nouveau personnage, joué par une Catherine de Léan métamorphosée, qui viendra vous brusquer jusque dans votre salon.

À coeur battant continue de ne pas faire dans la dentelle. Mais comment pourrait-il en être autrement lorsque le sujet est aussi grave et nécessaire? Dans une ère où les crimes passionnels et les féminicides se multiplient, cette série difficile à regarder fait oeuvre utile, en plus de divertir, montrant qu'il peut y avoir de l'espoir pour quiconque veut mettre fin au cercle vicieux de la violence. D'ailleurs, l'autrice règle plusieurs cas de la première moitié de la saison en début de parcours, saupoudrant ainsi son scénario d'espoir et de résilience. À n'en pas douter, À coeur battant touche la cible... et le coeur.

À coeur battant sera offert sur ICI Télé dès le mardi 12 septembre à 20 h.