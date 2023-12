Le public réagit très fortement à cette intrigue dans Indéfendable : « Un timing mal choisi »?

On peut certainement dire que l'intrigue finale de cette de mi-saison d'Indéfendable n'est pas légère.

Cette histoire du pasteur, qui abuse de son garçon et maltraite ses autres enfants, en collaboration avec sa femme, a de quoi donner des frissons de dégoût à bien des téléspectateurs.

D'ailleurs, ceux-ci se sont exprimés en grand nombre sur les réseaux sociaux.

Certains ont qualifié cette trame d'« insupportable ». À l'approche des fêtes, quelques-uns soulignent que le « timing est mal choisi » pour aborder des thématiques aussi graves. Mais, dans les faits, y'a-t-il vraiment de bons moments pour parler d'inceste? En décembre ou en mars, cette thématique aurait été aussi brutale.

Des téléspectateurs ont aussi souligné le fait que ce sont deux comédiens que nous n'avons pas l'habitude de voir souvent dans ce type de rôle. De plus, comme Ingrid Falaise lutte haut et fort contre la violence conjugale en raison de ses propres expériences passées, le fait qu'elle incarne une mère violente dérange. Reste que l'actrice épate par la qualité de son jeu incisif. Benoît Brière est aussi particulièrement juste, même si son personnage nous donne froid dans le dos.

Les internautes se demandent aussi quand les avocats du cabinet Lapointe-McDonald-Desjardins entreront dans cette histoire. Oui, le père est bien allé rencontrer Léo pour discuter de la situation avec son voisin, mais il n'y a pas encore de cause à proprement parler. Est-ce que Martial Quintin assassinera son voisin homosexuel? Est-ce que ledit voisin ira voir la police pour dénoncer les gestes ignominieux de Martial envers son fils? On se rappellera que le voisin a aperçu ce qu'on soupçonne être des attouchements entre père et fils à travers la fenêtre du sous-sol. Dans la bande-annonce de l'épisode de jeudi, la mère demande à son époux de s'occuper de l'écornifleur. À voir comment il choisira de prendre les choses en main...

Voyez quelques commentaires du public ci-dessous.

Heureusement, l'histoire de Mylène Kirouac (Rebecca Vachon), qui harcèle sa chanteuse préférée, Louna, jouée par Roxane Bruneau, est beaucoup plus légère. C'était le cas parfait à entremêler avec celle d'un pasteur incestueux. Le fait qu'Inès s'éprenne d'elle est pour le moins inattendu. Nous avons bien hâte de voir où tout cela nous mènera d'ici la pause des fêtes.

Il y a aussi le dossier de Shawn Godin (Pierre-Paul Alain), un mécanicien qui a attaqué violemment un de ses collègues parce qu'il se sentait en danger. Il sera représenté par Me Lapointe. Apprenez-en plus sur ce cas ici.