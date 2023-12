Une entrée en scène perturbante pour Pierre-Paul Alain dans Indéfendable

Dans les dernières minutes de l'épisode de mardi, Shawn Godin (c'est le nom du personnage), s'est senti en danger et a attaqué violemment l'un de ses collègues de travail. Dans ses oreilles sifflait le bruit des balles, imaginaires. On se doute que le collègue en question n'aura pas survécu à ses blessures...

De son côté, le comédien Michel Laperrière, qui incarne Me Lapointe, a bien voulu nous dire ceci sur le personnage : « C'est un gars qui revient d'Afghanistan, avec un syndrome post-traumatique, qui fait un geste très grave et que je vais défendre. »

Pourtant, dans l'épisode de ce soir, on constate que c'est plutôt Inès qui va prendre ce client, comme on peut aussi le lire dans le synopsis de l'épisode de ce mercredi : Inès (Nour Belkhiria) rencontre un nouveau client difficile d'approche. Mylène Kirouac (Rebecca Vachon) se positionne en victime alors que sa gentillesse semble réelle. Myriam et Martial (Ingrid Falaise et Benoît Brière) éprouvent des difficultés avec un voisin.

On comprend donc qu'il y aura un changement d'avocat au dossier éventuellement. Est-ce parce que c'est dans le cadre de ce cas judiciaire qu'Inès va vivre un événement dramatique qui va changer la suite pour son personnage?

Au sujet de Shawn Godin, le producteur Charles Lafortune nous dit : « Pierre-Paul fait vraiment un personnage très très épeurant. Il est vraiment bon! »

Cela promet d'être un cas fascinant à suivre.

Par ailleurs, sachez qu'il ne reste que quatre épisodes à la quotidienne avant la pause des fêtes. C'est à ne pas manquer, du lundi au jeudi à 19 h à TVA! Consultez notre calendrier de la rentrée télé de l'hiver 2024 pour ne rien manquer des nouveautés et de vos émissions préférées après les fêtes.