Pierre-Paul Alain arrive bientôt dans Indéfendable dans un rôle frappant

Les causes se suivent et ne se ressemblent pas dans Indéfendable cette saison. Ainsi, nous avons l'occasion de découvrir des comédiens dans des univers toujours différents et souvent éprouvants.

Ce sera bientôt le cas du talentueux comédien Pierre-Paul Alain, qui s'illustre de plus en plus dans notre petit écran. On peut d'ailleurs le voir en ce moment dans les séries À coeur battant et Une affaire criminelle, où il tient des rôles diamétralement opposés.

Nous pourrons le retrouver bientôt dans la quotidienne Indéfendable, où il aura encore une fois un rôle costaud à défendre. Croisé en début de saison, celui-ci a bien voulu nous en dire plus sur ce tournage, qu'il venait d'ailleurs de terminer.

« C'est un personnage qui va être frappant. Évidemment, ce sont des causes, donc il se retrouve dans le pétrin. Contrairement à ce que d'autres personnages ont fait, ce n'est pas un mauvais gars du tout. C'est juste qu'il est probablement PTSD [troubles du stress post-traumatique, NDLR] », nous dit le comédien.

Il y a eu des scènes physiques. J'ai été cascadeur pour ce personnage-là.

Il poursuit : « Ce n'est pas un personnage charismatique. Il a de la misère à jaser aux gens. Je ne parle pas beaucoup. C'est une autre énergie. Il est dans sa tête. Il a vécu quelque chose de très difficile qui va faire qu'un moment donné, il va se passer quelque chose qui va le mettre dans le pétrin. »

Son avocate dans cette cause sera Inès Saïd, jouée brillamment par Nour Belkhiria. Maître Lapointe (Michel Laperrière) lui prêtera main-forte.

Pour le moment, nous ne savons pas quand nous pourrons voir ce personnage dans la série. C'est à surveiller!

La quotidienne Indéfendable est présentée à TVA du lundi au jeudi à 19 h.