Nour Belkhiria laisse présager une suite intense pour Inès dans Indéfendable : « Ça va affecter le reste de sa trame »

La comédienne Nour Belkhiria s'est véritablement taillé une place dans le coeur des Québécois depuis qu'elle interprète la jeune avocate Inès Saïd dans la quotidienne Indéfendable. Entre son charme certain, son talent et son personnage franchement intéressant, la comédienne jouit maintenant d'une belle popularité auprès des téléspectatrices et téléspectateurs.

C'est pourquoi, lorsque nous l'avons croisée il y a quelques semaines au Défi Impro 2023 au profit de la Fondation des artistes, nous avons voulu prendre de ses nouvelles et savoir ce qu'elle pouvait nous révéler sur la suite pour son personnage.

Nour remarque-t-elle un changement dans sa popularité au Québec ? Elle nous indique : « Les gens sont super enthousiastes et je vois que le personnage est super apprécié, mais dans ma vie de tous les jours, peut-être que ça ne change pas grand-chose, mais j'apprécie beaucoup voir les commentaires des gens et voir les retombées positives sur mon travail. »

Depuis deux semaines, on la voit défendre sa deuxième cause, qui en est une de meurtre. En effet, elle s'occupe de son client, Tom, défendu par Henri Picard, un jeune homme qui a tenté de braquer un dépanneur pour un résultat catastrophique : « C'est le premier procès pour meurtre d'Inès. C'est complètement inattendu qu'une avocate qui commence sa pratique se retrouve avec une cause pour meurtre », nous dit-elle.

Que peut-on attendre pour Inès dans la suite de la saison? La réponse de la comédienne piquera définitivement votre attention : « Elle va vivre quelque chose d'assez intense! Je ne peux pas en dire plus honnêtement, mais c'est quand même un événement majeur qui va affecter le reste de sa trame. »

Elle ajoute, mystérieuse : « Il faut rester à l'affût jusqu'à Noël, ça, c'est sûr! »