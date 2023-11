Roxane Bruneau aborde son expérience sur le plateau d'Indéfendable

Plus tard cette saison, vous aurez l'occasion de découvrir l'autrice-compositrice-interprète Roxane Bruneau dans un rôle de composition, dans la quotidienne à succès Indéfendable.

Rencontrée sur le tapis rouge de l'ADISQ, où elle était en nomination dans les catégories Artiste féminine de l'année et Chanson de l'année, Roxane a bien voulu nous parler de son expérience de tournage dans la série.

Elle y défendra un personnage qui n'est pas bien loin de sa véritable identité, celle d'une chanteuse, qui cette fois sera harcelée par sa gestionnaire de réseaux sociaux.

Elle nous dit : « Ce n'est pas très loin de moi, pour un premier rôle dans une série dramatique. Je suis quand même contente qu'on m'ait donné cette chance-là! Je joue une chanteuse pop. Donc il n'y avait pas de grand travail de recherche sur le personnage. »

Vraiment, je suis contente de le faire, je suis contente de le vivre. J'ai adoré mon expérience.

Concernant son expérience sur un plateau au rythme effréné, elle ajoute : « Une quotidienne, on le sait, c'est rapide, il n'y a pas 60 chances de se reprendre. Moi, j'avais peur de jouer faux, de scrapper toutes les shots que j'étais dedans. Je me rends compte que je n'ai plus le syndrome de l'imposteur dans la musique, mais quand j'arrive en comédie si l'on peut dire, je l'avais. »

On pouvait toutefois compter sur la grande famille d'Indéfendable pour accueillir Roxane comme il se doit, comme elle nous le confirme.

J'ai été bien accueillie par l'équipe, ça m'a rassurée.

Des membres principaux de la distribution nous parlaient justement, la semaine dernière, de la complicité incroyable qui règne sur ce plateau. Anne-Élisabeth Bossé nous a d'ailleurs confié avoir pu compter sur ses collègues dans des moments très difficiles dans sa vie.

D'ici à ce que nous puissions découvrir Roxane Bruneau dans son premier rôle de fiction à la télévision, découvrez ici la prochaine intrigue dans Indéfendable.

Henri Picard, qui est au coeur de l'intrigue de la quotidienne cette semaine, nous parlait de son expérience ici.

Quant à Roxane Bruneau, elle lancera le 17 novembre prochain son nouvel album intitulé Submergé.

Récemment, elle a fait l'objet d'une parodie et elle a réagi avec tout l'humour qu'on lui connait. Elle participera aussi à la prochaine saison de LOL : Qui rira le dernier.