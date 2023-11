La violence insidieuse, qui peut toucher n'importe qui : Le cas de Roxanne dans À coeur battant

Il y a une véritable incompréhension autour de la violence et de ses trop nombreuses ramifications, que ce soit dans les couples, les familles ou les différentes interactions sociales. L'autrice Danielle Trottier en a fait son cheval de bataille dans sa série À coeur battant, qui expose pour mieux sensibiliser. Qu'elle soit sournoise ou frontale, la violence s'immisce dans chacune des intrigues, toujours bouleversantes, imaginées par l'autrice. Le cas de Roxanne Dumouchel, interprétée par Catherine Paquin Béchard, nous fascine, puisqu'il représente la situation de bien des femmes qui se retrouvent prises au piège de la violence conjugale.

Pourtant, cette jeune femme, telle que dépeinte par Danielle Trottier, semble avoir tous les outils pour reconnaître la violence. Elle est intervenante au Centre de prévention de la violence, du moins elle l'était avant que son amoureux l'oblige à quitter son travail, elle est entourée de personnes qui sont habilitées à l'aider et elle connaît toutes les ressources disponibles. Pourtant, dans sa relation avec Patrick L'Allier (Jean-Nicolas Verreault), le frère de Christophe L'Allier (Roy Dupuis), la violence s'installe insidieusement. L'isolement, puis les crises qui s'accentuent, les comportements destructeurs et les accusations remplacent progressivement les moments doux. Son mariage se teinte d'agressivité. Pourquoi ne fuit-elle pas?

L'autrice Danielle Trottier se montre ferme lorsque vient le temps d'expliquer cette situation : « C'est comme si on ne voyait que la professionnelle en elle. Elle est une femme comme les autres, elle a plusieurs outils. Qu'est-ce qu'on a dit à cette femme-là, comme on t'a dit à toi, comme on t'a dit à moi? Tu ne quittes pas quelqu'un aux premières petites chicanes. Tu donnes une deuxième chance. Tu es patiente. Comment on a élevé les femmes? Roxanne est le pur produit culturel des femmes du Québec, qui a de la compassion, qui a de la patiente, qui a de l'empathie pour les autres. Elle vit tout ça, avec Patrick. […] C'est facile de dire "voyons donc, pourquoi elle ne se réveille pas?". Combien de fois les femmes qui vivent de la violence se font dire " Coudonc calvaire, pourquoi tu ne t'es pas sauvée?" Parce que ce n'est pas simple de même! »

De son côté, Patrick L'Allier est rongé par des souvenirs enfouis d'une enfance malheureuse, marquée par les mauvais traitements et les abus. Il n'a pas appris comment réagir face au bonheur. Son interprète nous dit : « Il vient tellement d'une famille dysfonctionnelle qu'il ne peut pas avoir de relation saine, même s'il voulait. Ce n'est pas un personnage que j'aborde en me disant que c'est un manipulateur, c'est un ci, c'est un ça... Je l'aborde comme un gars qui a énormément de blessures et qui essaie, mais ça ne sera jamais sain, il ne sera jamais capable. » Ce faisant, Jean-Nicolas Verreault incarne un archétype de la violence; l'homme qui n'est pas que mauvais.