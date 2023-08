Le monstre

À 18 ans, Sophie tombe amoureuse d’un jeune homme au charisme envoûtant que l’on appellera seulement «M». Dès lors, rien n’est plus important pour elle que de passer du temps avec cet amoureux. Mais celui-ci se révélera bientôt comme un bourreau intraitable. Ce n’est qu’au terme d’un combat inégal et dévastateur qui durera près de trois ans, qu’elle parviendra à se dégager. Entre leur rencontre au Québec et les séjours en Afrique du Nord dans la maison des parents de M, Sophie et son mari vivront une relation chaotique faite de bonheurs fugaces porteurs d’espoir et d’explosions qui mettront plus d’une fois la vie de la jeune femme en péril… à la grande inquiétude de ses proches. D'après l'oeuvre d'Ingrid Falaise.