Découvrez les premières images du retour de la série À coeur battant

L'épisode du 9 janvier, date du retour en ondes de la série, promet beaucoup. Le synopsis va comme suit : Christophe ( Roy Dupuis ) est surpris par un appel de Gabrielle ( Ève Landry ) qui lui demande de venir la voir au plus vite. Laurent Lenoir ( André Robitaille ), dont la conjointe Annie Briand ( Lynda Johnson ) est clouée au lit par une maladie dégénérative, reçoit la visite d’une infirmière qui vient lui offrir son aide. Au poste, Patrick ( Jean-Nicolas Verreault ), qui se montre bête avec tout son entourage, est sommé de changer d’attitude au plus tôt par son commandant. Hervé ( Marc Messier ) est informé par son agent de libération conditionnelle ( Jocelyn Blanchard ) de la décision de la Commission sur sa demande. Michelle ( Océane Kitura Bohémier-Tootoo ) suggère à Christophe de former un groupe avec des pères qui sont violents avec leurs enfants.

Nous avions eu l'occasion de nous entretenir plus tôt avec André Robitaille, qui nous parlait ainsi de son personnage que vous pourrez découvrir en ce début de seconde saison : « Lynda Johnson fait mon épouse, qui est la victime de ce salaud-là. On a beaucoup beaucoup de scènes ensemble. C'est bon ce quelle fait Lynda, car son personnage est impotent, elle est alitée. L'actrice n'a pas tous ses moyens, mais ça passe. Elle me déchire le coeur et je fais le salaud. C'est une belle histoire, mais malheureusement il y en a, donc il faut les dénoncer. Si l'art peut dénoncer un peu, on est là pour ça! » Lisez son entrevue complète ici.

À ceci, l'autrice ajoutait récemment : « Elle, elle a perdu l'usage de ses jambes. Lui, il est proche aidant. C'est extrêmement exigeant, d'autant plus que lui, sur le plan personnel, il a quelque chose de particulier. C'est avec ce couple là où on va voir une violence où il n'y a pas de cris, pas de coups, mais il y a de la violence. On va apprendre à détecter une sorte de violence qu'on ne voit pas souvent et qui ne fera jamais la une des journaux. »

Ce sera à voir à compter du mardi 9 janvier à 20 h sur ICI Télé.

Parallèlement à cela, nous continuerons de suivre le cas dans lequel on retrouve Jean-Michel Anctil. L'autrice nous en parlait ici. De même, un autre cas fera ses débuts, avec le fils d'un humoriste bien connu dans le premier rôle.

Elle abordait aussi en entrevue la suite pour Christophe L'Allier, qui se retrouvait dans une situation troublante dans les dernières secondes de la finale de la première saison.

Enfin, sachez qu'il faudra attendre à la mi-saison pour découvrir l'histoire mettant en vedette Maripier Morin, dont nous vous parlons ici.