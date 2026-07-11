Retour à l'accueil
Rechercher...
Connexion
Accueil
Actualités
Télé, Stars, etc.
Séries
et télé
Concours
Passer
10
Publicité
Partager
Océane Kitura Bohémier-Tootoo
Comédienne
Suivi
Aime
Visionner les images de Océane Kitura Bohémier-Tootoo
Ouvrir
En voir plus
Aperçu
Personnages et oeuvres
Actualités
Photos
Aperçu
Oeuvres (4)
Voir tout
STAT
2022 - Aujourd'hui
Comédienne
Lenna Putulik (2026)
En cours
Pitago stop
2026
Comédienne
Menish Michel
À coeur battant (2023)
2023 - 2024
Comédienne
Michelle Bédard (2023-2024)
Voir les films de Océane Kitura Bohémier-Tootoo sur Cinoche.com
Dans l'actualité
Voir tout
Télé
Sandrine Bisson décroche un rôle dans cette nouvelle série surprenante
Saturday, July 11, 2026 12:00 PM
Télé
Un rôle important pour cette comédienne d'origine autochtone dans À coeur battant : elle donnera la réplique à Roy Dupuis
Wednesday, April 12, 2023 1:50 PM
Suivant
Précédent
En collaboration avec
Signaler une erreur
Informations complémentaires
Abonnez-vous à notre infolettre
Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.
Prénom
Adresse courriel
Je m'abonne
Aimez-nous sur Facebook
Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com
quijouequi.com
bizzmedia.ca
PAR
Suivez-nous!
Facebook
Threads
Instagram
Infolettre
À propos de Showbizz.net
Contactez-nous
Politique de confidentialité
Conditions d'utilisation
Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par
Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c