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Sandrine Bisson décroche un rôle dans cette nouvelle série surprenante

Une dynastie familiale bourrée de rebondissements.

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Zachary Barde
Par Zachary Barde

Depuis sa graduation de l'École nationale de théâtre du Canada, au tournant des années 2000, Sandrine Bisson ne cesse de nous surprendre et d'obtenir des rôles qui marquent l'imaginaire collectif.

Il semble que celle-ci aura de nouveau l'occasion de nous prouver l'étendue de son talent puisque, très bientôt, elle sera en vedette dans la nouvelle série Kadebwe. Cette nouvelle émission suit les deux soeurs Rachel (Eve Ringuette) et Nibi (Océane Kitura Bohémier-Tootoo) se disputer avec leur frère Nathan (Samian) la terre familiale de leur papa François Chabot (Charles Bender), récemment décédé. Le hic? Le testament du paternel stipule que les terres sur lesquelles repose la pourvoirie Kadebwe ne leur reviendra que lorsqu'ils seront parvenus à une entente.

En attendant, seule Nibi est responsable de la ferme, créant des tensions au sein de la fratrie, mettant sous haute pression la préservation de l'héritage familial...

Pour le moment, la production s'est bien gardée de nous révéler la teneur du rôle de Sandrine dans la série.

La distribution comptera également sur la présence des acteurs chevronnés Dominique Pétin, Pierre-Paul Alain, Rashel Bessette, Jessica Larsen, Soleil Launière, Kathia Rock, Martin David Peters, Jean-François Pichette et Jean-François Nadeau, pour ne nommer que ceux-là.

Les 10 épisodes de Kadebwe, d'une durée de 60 minutes, seront diffusés sur ICI Télé, ICI Tou.tv et APTN dès la saison 2026-2027.

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