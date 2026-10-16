Qui est l’interprète de la jolie neuropsychologue dans Indéfendable?

Jeudi, nous avons fait la rencontre de la neuropsychologue de Max (Mathieu Baron) dans Indéfendable, une femme douce et compatissante que l'enquêteur privé amnésique semble beaucoup apprécier, au grand dam de Kim (Julie Trépanier).

L'interprète de ce personnage que nous risquons certainement de revoir bientôt est Vanessa Boudrias, une artiste multidisciplinaire.

En plus d'être une comédienne qui a joué dans Hubert & Fanny, Toute la vie, Sans rendez-vous et L'air d'aller, Vanessa est une danseuse qui a aussi participé à de nombreux projets.

Elle a dansé à Zénith, à Chanteurs masqués, à En direct de l'Univers, dans plusieurs spéciaux de fin d'année d'Infoman, dans la série Fugueuse, ainsi qu'à La Voix en 2016.

On a pu la voir aussi dans de nombreuses publicités au fil des ans, entre autres pour Du Proprio, Vidéotron, Boston Pizza et Tim Hortons.

Elle a aussi été une des beautés de Julie Snyder au Banquier en 2016 et 2017.

Vanassa est la maman d'un adorable petit garçon d'un an. Son conjoint et père de son enfant est Jean-Pier Gravel [photos ici], un ancien animateur qu'on a pu voir à Star Académie, Salut Bonjour et Flash. Aujourd'hui, il dirige l'entreprise Département des moments, qui organise des évènements spécialisés à la mémoire de personnes décédées.

Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.