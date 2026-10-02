Photo : Rare apparition de l'actrice Nathalie Gascon à la télé

Cela fait un bon moment que nous n'avons pas vu l'actrice Nathalie Gascon dans nos écrans. Sa dernière apparition en tant que comédienne remonte à 30 vies, en 2015.

Par contre, nous aurons la chance d'avoir de ses nouvelles alors qu'elle participera à une émission spéciale des Enfants de la télé sur les années 80. Les 28 octobre prochain, elle sera accompagnée sur le plateau par Nathalie Simard, Marc-André Coallier, Gaston Lepage, Marcel Leboeuf et Joe Bocan.

Rappelons que Nathalie Gascon a été une figure importante des téléromans des années 80 et 90. On a pu la voir notamment dans La bonne aventure, Des dames de coeur, L'Héritage, Un signe de feu, Sous un ciel variable, Urgence, Omertà, La loi du silence et Virginie.

Voyez une photo de sa présence à l'émission au bas de l'article.

Notons que nous aurons droit à deux émissions spéciales des Enfants de la télé sur les années 80, pendant lesquelles des vedettes musicales, de l'humour et du petit écran se succèderont pour parler de cette période foisonnante de la télévision.

C'est à ne pas manquer sur ICI Télé les mercredis 21 et 28 octobre prochain.

À noter que, lors de la première des deux émissions, nous pourrons revoir un autre visage que nous n'avions pas vu depuis longtemps, celui de la comédienne Pauline Martin. Voyez une image de sa participation à l'émission ici.