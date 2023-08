Un signe de feu

Les personnages de Des dames de coeur se mêlent à ceux de La bonne aventure. Deux générations se rencontrent et contribuent à tisser de nouvelles intrigues amoureuses, amicales et professionnelles. Martine Poliquin dirige avec Hubert Girard l'une des plus grandes agences de publicité au pays. Cependant, comme elle ne l'aime plus, elle demande à Jean-Paul Belleau de devenir le comptable de la compagnie et de venir habiter chez elle. De leur côté, Lucie et Évelyne gèrent leur nouveau restaurant avec bonheur et essaient d'en faire autant dans leur vie privée. Les autres femmes vivent des amours qui ne sont pas toujours de tout repos et comptent sur leur amitié pour trouver la force de surmonter les épreuves.