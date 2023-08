L'Héritage

Sur une ferme du Bas-du-Fleuve, près de Trois-Pistoles, vit la famille de Xavier Galarneau, père de Xavier Junior, Julie, Miville et Miriam, celle-ci établie à Montréal. Xavier répugne à reconnaître comme héritier son fils aîné Miville, si différent de lui. Une relation incestueuse, de laquelle est né un fils, unit Xavier à sa fille Miriam. Avant de mourir, Xavier met soigneusement en place sa succession et, à sa mort, Miriam hérite de tous ses biens. Bien que Miville lui propose de racheter la ferme, elle décide de la prendre en charge. Dure et autoritaire comme son père, Miriam impose sa loi.