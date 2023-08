La bonne aventure

Quatre femmes à l'approche de la trentaine mettent en commun leurs expériences afin de réussir leur vie. Elles sont tiraillées entre le rôle traditionnel que la société continue à leur assigner et ce qu'elles voudraient entreprendre par elles-mêmes. Les confidences qu'elles se font les aident à surmonter les moments difficiles de la vie quotidienne. Elles se disputent parfois, mais se pardonnent toujours. Lentement, une amitié et une confiance solides se créent entre elles. Ensemble, elles vivent les joies et les déceptions de leur mariage respectif, tout en regardant grandir leurs enfants à qui elles veulent léguer un peu d'espoir.