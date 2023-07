Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour le personnel de l'hôpital Coeur-de-Jésus, constamment sur l'adrénaline. Amours, rivalités et désillusions se nouent et se dénouent au fil des cas médicaux auxquels ils doivent tous faire face. Parmi eux, la dévouée chirurgienne en cardiologie Michèle Imbeault, qui ne laisse pas insensible l'urgentologue Daniel Trudeau, les docteurs Claire Alarie et Christian Richard, qui entretiennent une relation très charnelle, de même que le bon vieux cardiologue Yves Perras, qui ne prêche pas par l'exemple.