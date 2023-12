Les premières images qui ont été dévoilées ce mercredi nous laissent croire que cette deuxième mouture pourrait être autant sinon plus déjantée.

Patrick Huard y retrouve son rôle d'animateur (ou de tortionnaire, c'est selon!), alors qu'il demandera à dix personnalités de se côtoyer dans une même pièce pendant six heures, sans rire ni même esquisser un sourire. Mission impossible?

C'est avec un plaisir non dissimulé que nous plongerons, dès janvier, dans la deuxième saison de LOL : Qui rira le dernier? , qui sera mise en ligne sur la plateforme Prime Vidéo.

La première saison avait beaucoup fait jaser, alors que certaines personnalités (Denise Bombardier pour ne pas la nommer) avaient décrié l'humour de bas étage de certains humoristes entre ces quatre murs. Évidemment, quand on tente de faire craquer quelqu'un de rire, tous les trucs sont bons... Christine Morency avait cru bon de répliquer. De notre côté, même si certains gags sont descendus sous la ceinture, nous avons pris un malin plaisir à passer ce moment avec Patrick Huard et ses premiers candidats. On vous en parlait ici.

C'est Laurent Paquin et Richardson Zéphir qui ont remporté la palme, ex aequo, de la première saison, eux qui ont usé de tous les trucs possibles et inimaginables pour faire craquer leur adversaire, sans succès.

On se souviendra en riant de certains moments mémorables, dont le numéro de Laurent Paquin avec les poupées gonflables, les bobettes de Virginie Fortin à l'effigie de Patrick Huard et le retour de Stromgol, l'extraterrestre sympathique de Yves P. Pelletier. La première saison peut encore être attrapée sur Prime, si vous n'avez pas déjà succombé...

Aurons-nous droit à autant de folies et de pitreries cette année? Assurément!

La deuxième saison de LOL : Qui rira le dernier? sera mise en ligne sur Prime Vidéo dès le 5 janvier.

PSST! Fans de LOL, réjouissez-vous, une troisième saison a déjà été tournée et sera présentée ultérieurement! Découvrez certains secrets de coulisses juste ici.